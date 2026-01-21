Entregan equipo a los cuerpos de Protección Civil y Bomberos

En Tlalnepantla

Tlalnepantla, Méx.- El presidente municipal Raciel Pérez Cruz reafirmó su compromiso con la seguridad y la protección civil al realizar la entrega de nuevos uniformes con los estándares más altos de calidad a los integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil.

Esta acción forma parte de una estrategia integral para dignificar la labor de quienes diariamente arriesgan su vida por la ciudadanía, asegurando que cuenten con el equipo necesario para desempeñar sus funciones con los más altos estándares de seguridad.

Se destacó la importancia de esta inversión para la administración municipal. “Estamos cumpliendo un compromiso con ustedes, con este cuerpo de bomberos que es orgullo de nuestra ciudad; no se trata solo de uniformes, sino de reconocer su entrega y garantizar que regresen sanos a casa después de cada servicio”, señaló el edil.

Pérez Cruz subrayó que el bienestar de los elementos es una prioridad fundamental en su gestión de gobierno.

El equipo adquirido para lluvias consta de guantes; botas de seguridad; cuerdas; mosquetones ovales; impermeables; pantaloneras impermeables; y arnés con engranaje.