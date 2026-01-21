David Sanchez inició trabajos de repavimentación en Coacalco

Coacalco, Méx.- El alcalde David Sánchez Isidoro dio el banderazo de inicio a los trabajos de repavimentación con concreto hidráulico de más de 20,000 metros cuadrados de la avenida Eje 3, donde también se instalará una nueva red de drenaje, se cambiarán las tomas de agua y se mejorará la iluminación de la vialidad. Expresó su satisfacción por iniciar esta obra, que en un principio parecía solo un sueño, pero hoy es una realidad. Gracias a la gestión de recursos y los acuerdos alcanzados con el gobierno del Estado de México y con las autoridades de Tultitlán, la repavimentación del Eje 3 es un hecho. Destacó que, en el caso de Coacalco, la repavimentación será total, desde Zarzaparrillas hasta los límites con Ecatepec y Jaltenco. Además, se colocará una nueva red de drenaje para prevenir inundaciones y se cambiarán las tomas domiciliarias de agua.