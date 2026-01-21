El PAN demanda se aclaren causas del accidente del Tren Interoceánico

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

En una sesión dedicada en gran parte a destacar los problemas, así como los éxitos y progresos de las mujeres en México, senadores y diputados integrantes de la Comisión Permanente se dieron tiempo para exigir al gobierno federal esclarecer las circunstancias que generaron la tragedia del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrida el pasado 28 de diciembre en territorio de Oaxaca.

En efecto, el diputado panista Miguel Ángel Salim Alle, presentó una propuesta de punto de acuerdo, suscrita también suscrita por el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, mediante el cual se exhorta a las secretarías de Marina (Semar) y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a esclarecer, integralmente, el descarrilamiento del tren Interoceánico, determinar responsabilidades y garantizar la seguridad de los usuarios.

“Hoy andan muy entretenidos, porque se les aterrizó un avión Hércules en el aeropuerto de Toluca y no vayan a pensar que venían por ya saben quién. Todavía no, todavía no. Entonces, sí, sí andaban muy distraídos ahorita con un avión y se les va el tema del Tren Interoceánico, pero no, aquí se los vamos a recordar con el punto de acuerdo que subió mi compañero Ernesto Sánchez”, inició el legislador panista su solicitud de esclarecer el grave percance del “Día de los Inocentes” de 2025.

Agregó: “Compañeras y compañeros diputados y senadores, hoy hablaremos del Tren Interoceánico, que se descarriló el pasado 28 de diciembre de 2025, pues ya casi ha pasado un mes sobre este lamentable suceso y las autoridades del gobierno de México no han esclarecido de forma integral qué sucedió. Así como tampoco se han determinado las responsabilidades.

“Estamos hablando de 14 personas fallecidas y de más de 100 lesionados, de sus familias y de la ciudadanía que merecen conocer, sin sesgos políticos y con pleno rigor técnico, qué fue lo que sucedió, qué falló, quién o quiénes son los responsables y qué sanciones administrativas y penales se les van a imponer.

“Es por eso por lo que, a través de este punto de acuerdo estamos exhortando a la Marina para que suspenda de forma preventiva la operación del tren, del tramo ferroviario del Tren Interoceánico, donde ocurrió este lamentable accidente.

“Asimismo, exhortamos a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que informe a esta soberanía sobre lo ocurrido. ¿Cuál es el estado técnico y el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria en este tramo? Que se nos informe sobre la flexibilidad, existencia y vigencia de los dictámenes técnicos que ocurrieron en este lamentable accidente. Que se nos informe sobre el cumplimiento de los protocolos de seguridad ferroviaria aplicables y sobre las acciones de supervisión y verificación que hayan sido realizadas con anterioridad al accidente.

“No tenemos duda que hay que exhortar a la Fiscalía General de la República para que agilice la investigación del descarrilamiento del Tren Interoceánico que garantice la seguridad de las personas que ahí estuvieron, en este accidente.

“También es necesario exhortar a la Auditoría Superior de la Federación para que realice una auditoría integral y específica sobre la planeación, contratación, operación, mantenimiento y ejercicio de recursos públicos del Tren Interoceánico, enfatizando los aspectos de seguridad ferroviaria, de mantenimiento de estructura y de capacitación del personal para que pueda determinar, en todo caso, cuáles son las responsabilidades.

“Finalmente, en el Grupo Parlamentario del PAN creemos que se debe exhortar al Ejecutivo federal para que garantice una atención integral a las víctimas y familias de los fallecidos. Que se les garantice la reparación integral de los daños y perjuicios causados. Que se comprometa a brindarles un acompañamiento permanente de apoyos médicos, económicos, sociales y morales.

“No podemos aceptar que estas tragedias solamente se archiven como estadísticas, porque las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico merecen algo más que discursos, merecen verdad, justicia y reparación”, concluyó el diputado Salim Alle.

Contrario a los antecedentes, esta vez ni Morena ni sus aliados se encargaron de invalidar o desvirtuar la demanda de la oposición. Simplemente las bancadas del partido oficial y sus satélites del PT y PVEM guardaron silencio y se fueron a otros asuntos, como si la tragedia del Istmo se tratara de un asunto de menor importancia.

El siguiente turno fue para la ex priista Juanita Guerra Mena, ahora senadora morelense por Morena, pero presentada por la presidenta de la Permanente, Kenia López Rabadán, como integrantes del grupo parlamentario del PVEM, quien propuso un punto de acuerdo para que las autoridades de su estado natal investiguen al presidente municipal de Cuautla Jesús Corona Damián, sospechoso de vínculos con organizaciones criminales.

En febrero del año anterior, se dio a conocer un video en donde el alcalde de Cuautla aparece al lado de un presunto líder criminal de la zona, identificado como Júpiter Araujo Bernard, alias el “Barbas”.

En la grabación, también aparecen otros funcionarios de Cuautla, así como Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlahucan.

El video de la reunión, supuestamente ocurrida en Cuautla, se difundió principalmente vía WhatsApp, así como en diversos medios de comunicación.

En principio, el gobierno de Morelos encabezado por la mandataria estatal Margarita González Saravia solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar a los alcaldes de Cuautla, Jesús Corona Damián, y de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro, por presuntos vínculos con el crimen organizado tras el video donde se les observa en una reunión con Araujo, presunto líder criminal de la zona oriente del estado.

A pesar de haber transcurrido casi un año, las investigaciones parecen no avanzar, lo cual justifica la solicitud de la senadora Guerra Mena para que las autoridades de su estado determinen sin lugar a duda si el alcalde de Cuautla ha incurrido en algún delito.

Poco después de difundido el referido video, el presidente municipal de Cuautla difundió un desmentido en el cual niega negó vínculos con la delincuencia organizada.

“Siempre me he conducido con transparencia y honestidad. No tengo nada que ocultar ni nada que temer”, afirmó el edil, mediante un comunicado oficial.

A pesar del desmentido, en las filas del oficialismo se mantienen las sospechas, lo cual ha dado también origen a suposiciones de que se trata de una manifestación de divisiones internas en el partido oficial, pues el mencionado Corona Damián cumple su segundo mandato como alcalde de la histórica ciudad morelense, postulado por una coalición PRI-PAN-PRD, cuando la primera ocasión fue nominado por el partido oficial, Morena.

La sospecha de conflictos dentro de Morena se aviva por versiones en el sentido de que el alcalde morelense ha sido marginado de actos oficiales.

Por ejemplo, el diario El Financiero publicó el 17 de mayo del año anterior una nota de su corresponsal Teodoro Rentería, según la cual unos días antes, el 14, la secretaria de la Mujer del gobierno federal, Citlalli Hernández le comunicó que no debería asistir a un evento que sería encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo allí en el estado de Morelos.

“No estás invitado. Si no te retiras, la presidenta no llegará”, dice textualmente la referida información donde se asegura que la muy poco cortés Hernández al alcalde para obligarlo a que se retirara de la antigua estación del ferrocarril de ese municipio, donde la presidenta instalaría los comités de las Mujeres Tejedoras de la Patria.

La misma nota refiere que la fama del alcalde de Cuautla quedó en entredicho desde su primer mandato, pues “a unas semanas de haber recibido la constancia de mayoría, en septiembre de 2018, su hermano Samuel fue detenido por el delito de secuestro; actualmente permanece en prisión”.

El hecho es que en la sesión de la Permanente, la senadora Guera Mena pidió solicitar al gobierno de Morelos realizar una auditoría al presidente municipal de Cuautla, Damián, respecto a la rendición de cuentas y el ejercicio del presupuesto municipal en el ejercicio 2025.