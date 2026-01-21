Protegen salud de alumnos ante bajas temperaturas en 58 municipios

Se podrán determinar clases virtuales

Toluca, Estado de México.– Ante el descenso crítico de temperaturas, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Secti), exhorta a las comunidades escolares de educación básica y media superior de 58 municipios de alto y mediano riesgo a reforzar acciones preventivas para proteger la integridad de las y los alumnos.

La dependencia informó que, cuando las condiciones climáticas extremas representen un riesgo para la salud, las autoridades escolares tienen la posibilidad de determinar la transición temporal de clases presenciales a modalidades virtual, semiescolarizada o no escolarizada, garantizando la continuidad del proceso educativo mediante plataformas digitales.

Asimismo, señaló que las direcciones escolares deberán asegurar que docentes y estudiantes cuenten con las condiciones necesarias para desarrollar actividades académicas a distancia y, en el caso de quienes enfrenten situaciones de vulnerabilidad o falta de conectividad, establecer alternativas como materiales impresos, guías de estudio o asesorías asincrónicas, a fin de no afectar su trayectoria escolar.

La Secti precisó que cada plantel deberá reportar de inmediato a las Direcciones Generales de Educación la determinación adoptada, su justificación, el periodo de aplicación y las medidas implementadas para evitar afectaciones académicas. El retorno a clases presenciales se realizará en cuanto las temperaturas alcancen niveles seguros para la permanencia en las aulas.

Instó a las comunidades educativas a tomar previsiones en municipios más susceptibles a registrar descensos extremos de temperatura: Acambay, Almoloya de Juárez, Amanalco, Atlautla, Atizapán, Calimaya, Capulhuac, Ixtlahuaca, Lerma, Metepec, Morelos, Ocoyoacac, Otzolotepec, Ozumba, San José del Rincón, San Mateo Atenco, Santiago Tianguistenco, Temoaya, Timilpan, Tlalmanalco, Toluca, Villa del Carbón, Villa de Allende, Villa Victoria, Xalatlaco, Xonacatlán, Zinacantepec.

Asimismo, aquellos considerados de mediano riesgo de padecer efectos del frío como: Aculco, Atenco, Atlacomulco, Amecameca, Apaxco, Axapusco, Ayapango, Chapa de Mota, El Oro, Huehuetoca, Hueypoxtla, Huixquilucan, Isidro Fabela, Jilotzingo, Nicolás Romero, Nopaltepec, Jilotepec, Jiquipilco, Jocotitlán, San Felipe del Progreso, Soyaniquilpan, Temascalapa, Tenango del Aire, Tenango del Valle, Texcaltitlán, así como zonas montañosas de Chalco, Coatepec Harinas, Ixtapaluca, Villa Guerrero, Naucalpan y Texcoco.