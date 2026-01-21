Arranca la participación de México en Fitur 2026

Como país invitado con el pabellón más grande de su historia

Se presenta ante representantes de 156 países como una potencia turística consolidada

Con el corte de listón del Pabellón de México en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026 —uno de los eventos turísticos más relevantes del mundo—, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, encabezó la apertura oficial del pabellón mexicano en Madrid, junto con el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.

“Hoy México se presenta unido: sector público, sector privado, gobiernos estatales, artesanas, artesanos, cocineras, empresarios y destinos turísticos. Esta es la fuerza que nos caracteriza y con la que vamos a construir un futuro próspero para todo el país”, afirmó.

La titular de la Secretaría de Turismo aseguró que este momento materializa la visión del Gobierno de México, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para consolidar al turismo como un sector estratégico para el desarrollo nacional, la inclusión social y el bienestar comunitario.

“México está de moda: hay interés, inversión y conectividad, así como un reconocimiento creciente a nuestra cultura, gastronomía, destinos y experiencias turísticas únicas en el planeta. México se presenta ante la comunidad internacional como una potencia turística consolidada, con una oferta diversa y ampliamente reconocida”, expresó.

Por su parte, Quirino Ordaz Coppel, en representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), destacó que la Feria Internacional de Turismo (Fitur) es el encuentro más relevante del sector a nivel global, en el cual México participa con una presencia inédita. “Significa hacer sentir a México en todos los rincones de España y entre los españoles, así como promover más turismo y más inversión para nuestro país”, afirmó.

Asimismo, destacó la importancia de la coordinación intersectorial, el trabajo conjunto con Oficinas Centrales y la participación de Embajadas y Consulados de México como actores clave en la promoción y fortalecimiento de la agenda turística y de cooperación.

Señaló que la representación diplomática funge como facilitadora y gestora de encuentros con autoridades, además de brindar acompañamiento a las misiones provenientes de los distintos gobiernos estatales de México. En el marco de FITUR, la Embajada, en línea con las prioridades de política exterior promueve, facilita y genera acercamientos y actividades que se materializan en oportunidades de negocio e inversión en materia turística no solo de Europa, sino del resto del mundo.

La titular de Sectur precisó que Fitur 2026 reúne a 156 países y más de 9 mil 500 empresas, y prevé recibir a 250 mil visitantes internacionales del 21 al 25 de enero. En esta edición, México participa como País Invitado por primera vez, lo que amplifica su visibilidad ante los principales mercados emisores del turismo global y consolida su posicionamiento como una potencia turística en ascenso.

Subrayó que México llega a esta edición con una oferta turística integral y diversa, capaz de competir en todos los segmentos: Ciudades Patrimonio de la Humanidad, Pueblos Mágicos, playas de clase mundial, sitios arqueológicos, rutas gastronómicas, turismo de naturaleza, de reuniones, de bienestar, religioso, deportivo y mucho más. “México es un mosaico y aquí está representado”.

Asimismo, destacó que la participación de México como País Invitado en Fitur 2026 constituye un punto de encuentro estratégico para fortalecer la promoción internacional, impulsar la conectividad aérea, generar nuevas oportunidades comerciales y seguir construyendo un turismo que beneficie a las comunidades, bajo el compromiso de avanzar con unidad, reconociendo la diversidad del país y asegurando Prosperidad Compartida para quienes sostienen al sector turístico.

El pabellón México es un espacio inmersivo e interactivo donde se presentan regiones turísticas, Pueblos Mágicos y una oferta diversificada de destinos, así como celebraciones emblemáticas. Participan las 32 Entidades Federativas, destacando su respectiva riqueza turística, cultural y gastronómica, en el que se configura como la exposición más grande de la zona de las Américas con más de 1,800 metros cuadrados.

Destaca que el país incorpora un área especial dedicada a las ciudades mexicanas que serán sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, con el objetivo de aprovechar la condición de nación anfitriona y atraer parte de los 5.5 millones de visitantes adicionales esperados durante el evento deportivo.

Además de las Secretarías de Turismo y de Relaciones Exteriores asistieron a este arranque de actividades: las gobernadoras y gobernadores de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda; de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo; de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro; de Querétaro, Mauricio Kuri González; de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa; y de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros.

Durante el corte de listón se contó también con la presencia del director general de Fonatur, Sebastián Ramírez Mendoza; la presidenta de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados, Tania Palacios Kuri; así como secretarias, secretarios y representantes de las 32 Secretarías de Turismo, entre otros.

El Gobierno de México mantiene su compromiso con el crecimiento sostenido del turismo para la generación de Prosperidad Compartida, mediante iniciativas interinstitucionales de diplomacia pública y turística en el exterior.