CSP: Programa Nacional de Conservación de Carreteras y Bachetón tendrán 50 mil mdp

Con 31 trenes de pavimentación

La SICT intervendrá este año 18 mil km de la Red Carretera Federal, generando 100 mil empleos en el país

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que en 2026 el Programa Nacional de Conservación de Carreteras y Bachetón tendrán una inversión de 50 mil millones de pesos (mdp) para atender 18 mil kilómetros (km) de la Red Carretera Federal generando 100 mil empleos en todo el país.

“Hoy anunciamos el programa del Megabachetón en el país, es el programa intensivo de repavimentación y bacheo, son 50 mil millones de pesos, destinados este año a la repavimentación de carreteras federales, bacheo de carreteras federales. Se hizo un trabajo muy intensivo de revisión de las carreteras, recogimos también las solicitudes de las personas y vamos a las carreteras federales”, destacó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal, hizo un llamado a gobernadores, gobernadoras, presidentas y presidentas municipales a destinar una parte de sus presupuestos a la intervención de caminos.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, explicó que de los 18 mil km que serán intervenidos a través del Programa Nacional de Conservación de Carretera y Bachetón, 7 mil 100 km, el 70 por ciento, corresponden a ejes troncales.

Detalló que la intervención se dividirá en cinco regiones:

Noroeste: Inversión de 8 mil 659 mdp para intervenir 3 mil 170 km. Comprende los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sonora y Sinaloa, en los que se intervendrán los corredores Corredor del Pacífico; México – Nogales; Mazatlán – Matamoros y Golfo – Norte, así como las rutas 1, 2, 3, 5, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 34, 36, 40, 45 y 49

Noreste: Inversión de 7 mil 113 mdp para intervenir 2 mil 110 km. Comprende a Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas, donde se atenderán los corredores México – Nuevo Laredo; Querétaro – Cd. Juárez; Veracruz – Monterrey; Mazatlán – Matamoros; Corredor Golfo de México – Huasteca y las rutas 2, 23, 25, 29, 30, 35, 40, 44, 45, 49, 51, 53, 54, 57, 58, 62, 63, 70, 80, 85, 97, 101, 102, 114, 120 y 180.

Centro-Occidente: Inversión de 7 mil 300 mdp para intervenir 2 mil 444 km. Comprende a Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Querétaro, en los corredores México-Nuevo Laredo; Manzanillo-Tampico; Centro – Occidente – Bajío y Guadalajara – Zacatecas. Y las rutas, 14, 15, 22, 23, 25, 35, 37, 43, 45, 51, 54, 55, 57, 68, 70, 71, 72, 74, 76, 80, 84, 90, 98, 110, 111, 120, 126, 200 y Q20.

Centro: Inversión de 7 mil 243 mdp para intervenir mil 998 km. Comprende al Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, se trabajará en los corredores Acapulco – Tuxpan; Acapulco – Veracruz; Corredor del Altiplano; Corredor Centro – Golfo; México – Veracruz y las rutas 5, 45, 51, 55, 85, 88, 95, 105, 113, 115, 117, 119, 121, 129, 130, 131, 134, 136, 140, 142, 144, 150, 160, 166, 190 y 200.

Sur-Sureste: Inversión de 10 mil 873 mdp para intervenir 3 mil 140 km. Comprende a Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán en los corredores Puebla – Progreso; Puebla – Tapachula; Circuito Transístmico; Acapulco – Veracruz; Corredor Altiplano; Península de Yucatán y las rutas 125, 127, 131, 140, 145, 147, 150, 175, 176, 179, 180, 182, 184, 186, 187, 188, 190, 195, 199, 200, 201, 211, 217, 221, 225, 259, 261, 281, 295 y 307.

Esteva Medina resaltó que en 2026 se adquirirán 11 trenes de pavimentación que se sumarán a los 20 que fueron adquiridos en 2025, con lo que cada estado tendrá estos equipos para atender la Red Carretera Federal Libre de Peaje a través de trabajos de recuperación y carpeta, fresado y microcarpeta.

Entrega de viviendas del Infonavit en Morelia

A través de un enlace a Morelia, Michoacán, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de 48 viviendas a beneficiarios y beneficiarias del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

“Vamos a entregar viviendas todos los miércoles. Va muy apresurado el programa de Vivienda para el Bienestar. Todos los miércoles, además de los fines de semana que vamos de gira por todo el país, vamos a tener una entrega de vivienda. En esta ocasión es Michoacán”, detalló en la conferencia matutina.

“Entrega de capos a EU, decisión soberana”

la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la entrega que realizó el gobierno mexicano a Estados Unidos de 37 narcotraficantes, fue tras una solicitud del Departamento de Justicia de ese país, pero todos los casos fueron analizados por el Consejo Nacional de Seguridad, el cual tomó la decisión con base en la «conveniencia para México” y la soberanía nacional.

Consultada en sobre esa entrega masiva de detenidos, expuso que parte un entendimiento bilateral, pero “es muy importante aclarar: La decisión que se tome en el Consejo Nacional de Seguridad se analiza, y lo primero es la conveniencia para México”, y se determina si es importante en temas de seguridad.

“Se pone primero a México por encima de todo, aunque pidan lo que tengan que pedir, es una decisión soberana, y se analiza a partir de las consideraciones de la política de seguridad y protección de la soberanía”, añadió.

Además, recalcó que “es una decisión que tiene que ver con el análisis de México, no es ‘nos lo piden y ahí va’, porque es lo que dicen los comentócratas, ‘que se entregó porque hay que quedar bien’, obviamente es una relación de coordinación, pero la decisión se toma a partir de las decisiones soberanas de México”.