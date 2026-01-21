Se vence plazo para que Salinas Pliego manifieste intención de pago: SAT

Gobierno se ajustará a dictados del Código Fiscal

Un ajuste podría ser de hasta el 39% de los 51 mil mdp adeudados

Vence esta semana el plazo para que el empresario Ricardo Salinas Pliego pague los 51 mil millones de pesos que adeuda al SAT o manifieste una intención de pago que le permitiría solicitar un ajuste a la baja de su deuda, informó Antonio Martínez Dagnino, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Tendrá que cubrir lo que debe en esta semana, de acuerdo con los plazos del Código Fiscal, toda vez que la semana pasada fue requerido oficialmente y la notificación fue recibida por la empresa el viernes pasado, señaló el funcionario federal.

«El Código Fiscal de la Federación establece que a partir de que surge efectos esa notificación, que fue la semana pasada, se tienen cinco días, que sería esta semana», declaró el funcionario en la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado que, de acuerdo con lo presentado por autoridades fiscales en semanas previas, existe un esquema legal que permite ajustes al monto a pagar cuando hay intención de liquidar el adeudo.

«Dependiendo del orden y esquema de pago, el ajuste podrá ser de hasta el 39 por ciento de conformidad con la ley», señaló.

El SAT determinó que los adeudos de ISR son correspondientes a los ejercicios del 2008 al 2013. Las resoluciones fueron confirmadas primero por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, después por Tribunales Colegiados de Circuito y, finalmente, por la Suprema Corte de Justicia.

¿Embargo a la vista?

A diferencia de los sexenios pasados, donde las condonaciones eran la regla para los amigos del poder, la administración actual ha dejado claro que el procedimiento se ajustará estrictamente a lo que dicta el Código Fiscal de la Federación. Esto implica que, de no concretarse el pago o una manifestación de intención de pago en el plazo establecido, el Gobierno de México procederá con las etapas de cobro coactivo y embargos.

Si el viernes llega y las cuentas de Salinas Pliego siguen en rojo con el fisco, el Gobierno Federal está facultado por el Código Fiscal de la Federación para iniciar el embargo de bienes.

Habrá más control y una oportunidad para ponerse al día

De acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación, para 2026 se espera una recaudación total de 6 billones 448 mil 301 millones de pesos, es decir, un aumento real de 4.6 por ciento respecto a los ingresos tributarios de 2025.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció una serie de cambios en materia fiscal para el 2026. El docente de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, C.P.C. M.I. Efrén Hernández Arenivas, explica de una manera clara y sencilla cuáles son los retos, oportunidades y la mejor forma para cumplir con estas disposiciones fiscales.

Anticipó que para este año, la autoridad no solo quiere recaudar más; quiere recaudar mejor. Y “mejor” significa más información, mayor capacidad de verificación y un enfoque preventivo: detectar las inconsistencias rápido y cerrar espacios a prácticas abusivas.

De acuerdo al Contador Público Certificado, la palabra clave es control. La reforma al Código Fiscal de la Federación refuerza el foco del SAT en lo que todos conocemos como “factura”: el CFDI. El mensaje es claro y directo: las facturas deben respaldar operaciones reales. No basta con “tener el comprobante” de cada operación que llevemos a cabo, sino que este debe corresponder a una compra o a un servicio verdadero y comprobable.

¿Cómo impacta esto en el día a día? Si eres una persona física o tienes un negocio y registras gastos para deducir, la autoridad buscará que esos gastos sean defendibles (con evidencia). En la práctica, habrá menos tolerancia a simulaciones, facturación indebida y deducciones sin sustento; sin embargo, estos nuevos esquemas de fiscalización podrían afectar a contribuyentes cumplidos que no cuenten con un orden en la documentación de sus operaciones.

También hay ajustes sobre la cancelación de facturas: se prevé que los comprobantes puedan cancelarse, como regla, a más tardar en el mes en que deba presentarse la declaración anual del ISR del ejercicio en que se emitieron, previa aceptación del receptor. La intención es ordenar los “cierres” y reducir las cancelaciones tardías.

Oportunidad para ponerse al corriente

El maestro Hernández Arenivas señaló que no todo es endurecimiento. Un punto muy relevante para el 2026 es un estímulo fiscal para la regularización, dirigido a personas físicas y morales cuyos ingresos totales en el 2024 no hayan excedido 300 millones de pesos y que tengan créditos fiscales pendientes de pago, administrados por el SAT (o aduanas).

El estímulo consiste en la condonación de hasta el 100% de multas, recargos y gastos de ejecución, siempre que se cumplan condiciones y plazos, con lo cual, solamente se tendría que cubrir el impuesto actualizado y, en la práctica, esto se traduce en un ahorro importante. En general, aplica para adeudos de 2024 o anteriores si se presentan declaraciones pendientes y se paga en una sola exhibición, a más tardar el 31 de diciembre de 2026, o si se corrige la situación durante revisiones sin rebasar esa fecha.

En otras palabras: si se tiene un adeudo “arrastrando”, 2026 puede ser un buen año para cerrar capítulos y reducir en gran medida el costo total; y si se está en revisión, corregirse a tiempo puede evitar que la cuenta crezca. Este estímulo tiene requisitos, plazos y exclusiones que deben analizarse en cada caso particular.

Finalmente, el especialista refirió que el 2026 se perfila en un entorno fiscal de “doble carril”, con mayor fiscalización y control, pero también una oportunidad clara para regularizarse si se cumplen los requisitos. Siempre, la mejor estrategia no es “preocuparse”, sino anticiparse y prevenir, mantener el orden, documentar bien y tomar decisiones con información.