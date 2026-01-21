Fovissste y Renapo firman acuerdo para fortalecer certeza jurídica en trámites de vivienda

Prevención de fraudes

Jabnely Maldonado aseguró que el convenio agilizará trámites en beneficio de la derechohabiencia

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a través del Fondo de la Vivienda (Fovissste), formalizó un convenio de colaboración con el Registro Nacional de Población (Renapo) con el objetivo de fortalecer la validación de identidad de la derechohabiencia y prevenir fraudes en los trámites y procesos institucionales.

La firma del acuerdo se llevó a cabo en la Secretaría de Gobernación y fue encabezada por la vocal ejecutiva del FOVISSSTE, Jabnely Maldonado Meza; el director general del Renapo, Félix Arturo Arce Vargas; y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Parra.

Al respecto, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Parra, subrayó la importancia de garantizar la protección de la información personal.

“Lo más importante para nosotros es garantizar a la ciudadanía este derecho y resguardar sus datos, dando accesibilidad a estos, no solo a las autoridades, sino a particulares”, dijo.

Por su parte, la vocal ejecutiva del Fovissste, Jabnely Maldonado Meza, agradeció el respaldo de la Secretaría de Gobernación y destacó el impacto positivo del acuerdo en los procesos institucionales del Fondo.

“Este instrumento que firmamos hoy nos permite cumplir varios objetivos, el primero es dar mayor certeza jurídica al momento de originar y otorgar los créditos a las y los trabajadores al servicio del Estado, y que esta agilización y simplificación de trámites nos va a permitir, a través del uso de la CURP como llave única, mejorar la calidad de la información y prevenir fraudes”, indicó.

Asimismo, resaltó la alineación del convenio con la política nacional de digitalización y simplificación administrativa.

“Hay una alineación con la reforma que se hizo de la Ley General de Población al considerar la CURP como la fuente única de identidad”, compartió.

En este marco, el director general del Renapo, Félix Arturo Arce Vargas, señaló que el acuerdo permitirá una verificación integral de la identidad de la derechohabiencia.

“Renapo pone a disposición del Fovissste las bases de datos de toda la población para que pueda comprobar la identidad y todos los actos registrables que tenemos resguardados como actos conyugales, y que tengan la semblanza de sus beneficiarios actualizada”, expresó.

Con este convenio, el Fovissste fortalece sus mecanismos de control, transparencia y certeza jurídica, al tiempo que avanza en la modernización de sus procesos para garantizar el acceso a una vivienda adecuada para las y los trabajadores al servicio del Estado.

Al acto también asistieron la subdirectora de Asuntos Jurídicos del Fovissste, Marisol Barragán Guerra, y la subdirectora de Planeación e Información, Esperanza Pita Larrañaga.