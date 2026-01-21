Inicia primera fase de atención médica Hospital General de Zona No. 10 del IMSS, en Guanajuato

Contará con 28 especialidades

En el marco del 83 aniversario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el nuevo Hospital General de Zona No. 10 de 72 camas en la capital de Guanajuato inició la primera fase de atención médica a través de Consulta Externa en cinco especialidades, en beneficio de más de 245 mil derechohabientes.

El titular de la representación del IMSS en Guanajuato, doctor Marco Antonio Hernández Carrillo, destacó que las especialidades que ya trabajan en esta apertura son Psiquiatría, Nefrología, Infectología, Oncología y Geriatría

Detalló que en forma paulatina se irán incorporando más especialidades y servicios, como es el caso de las áreas de hospitalización y urgencias.

Informó que durante el primer día de operaciones 67 derechohabientes fueron atendidos en el nuevo hospital, quienes fueron programados mediante el envío del área médica de diferentes hospitales y unidades en la entidad.

El doctor Hernández Carillo dijo que el hospital que continúa la última parte de su construcción con un avance de 79 por ciento cuenta con una superficie de terreno de más de 31 mil metros, de los cuales más de 22 mil son de edificación.

El inmueble representa una inversión de más de mil 100 millones de pesos con un programa médico que contempla auxiliares de diagnóstico y tratamiento, Consulta Externa, Hospitalización, así como servicios de Paramédicos y Ambulatorios.

Refirió que el hospital contará con 28 especialidades y se otorgará la atención que actualmente se brinda en el hospital No. 10 conocido como “El Cantador”.

El titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) en Guanajuato afirmó que la apertura gradual de los servicios del hospital tiene como objetivo mejorar la atención médica, con más especialistas y espacios dignos.

Agregó que con este inicio de actividades se reafirma que a 83 años de su fundación el IMSS es la institución de seguridad social más importante en el país para mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores asegurados y sus familias.

Durante el inicio de operación del hospital, el titular del OOAD Guanajuato, integrantes del cuerpo de gobierno delegacional, así como personal directivo del nosocomio estuvieron presentes para supervisar los servicios que se otorgan, con calidad y de forma oportuna a la población derechohabiente.