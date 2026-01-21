Petróleos Mexicanos avanza en la implementación de su estrategia integral para la transición energética

Se consolida como referente nacional

Combina la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, eficiencia operativa y el ahorro de recursos

Para avanzar en la transición energética que requiere el país, Petróleos Mexicanos (Pemex) implementó una estrategia integral que combina la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), la eficiencia operativa, el ahorro de recursos y el fortalecimiento de la seguridad energética nacional.

Al cierre de 2025, Pemex registró un consumo energético de poco más de 500 petajoules (PJ, unidad de medida de energía), una cifra que refleja tanto la magnitud de sus operaciones como la oportunidad estratégica para transformar su desempeño energético.

En este sentido, Pemex continúa ejecutando acciones de corto plazo orientadas a la optimización de procesos, la recuperación de gas de antorcha, la gestión integral de energía y agua, el aprovechamiento de calor residual, la cogeneración eficiente y la integración de sistemas térmicos. Con estas medidas, se busca alcanzar una reducción acumulada del consumo energético cercana al 6.1 % para 2030, consolidando a la empresa como un referente nacional en gestión energética.

Asimismo, estas acciones permitirán reducir las emisiones de GEI hasta en 1.8 millones de toneladas de CO2 equivalente (MMtCO2e) al año, lo que equivale a la captura anual de aproximadamente 80 millones de árboles o a retirar más de 500 mil vehículos de circulación. Esto representa beneficios tangibles tanto para la Empresa Productiva del Estado como para el país.

En el mediano plazo, Pemex impulsará la diversificación de su portafolio energético mediante la incorporación de energías limpias como la solar y la eólica; esquemas de cogeneración eficiente; bioenergía (etanol, diésel renovable, combustibles sostenibles de aviación y gas natural renovable); así como soluciones basadas en la naturaleza, que incluyen proyectos de agroforestería, reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal, y créditos de carbono. Estas iniciativas fortalecen la resiliencia operativa y ambiental de la empresa.

Con una visión de largo plazo, Pemex avanza en la adopción de tecnologías estratégicas como la electromovilidad, el desarrollo de hidrógeno azul y verde, así como la captura y almacenamiento de carbono. Con ello, se sientan las bases para una transición energética ordenada, alineada con los objetivos nacionales de mitigación del cambio climático y en concordancia con el Plan Estratégico 2025–2035.