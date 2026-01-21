Fisco injusto

Salvador Martínez G.

Para la gran mayoría de nosotros no es fácil concebir qué significan mil millones de dólares (18 mil millones de pesos); al menos yo no alcanzo a imaginar lo que ese dinero significa, ni qué se podría hacer con él, pero en el mundo hay 3 mil 28 personas con una fortuna de más de mil millones de dólares cada una.

De acuerdo a Oxfam, tan solo los 12 hombres más ricos del mundo poseen más riqueza que la que pueden juntar la mitad de la población; esto es más de 4 mil millones de personas.

Esta acumulación de riqueza no tiene límites, pues cada año se concentra aún más. En 2025 creció un 16 por ciento para lograr cifra récord de más de 18 billones (millones de millones) de dólares.

Estados Unidos concentra el mayor número de milmillonarios con 902, seguido de China con 450 e India con 205. En México son 22 los milmillonarios, encabezados por Carlos Slim Helú, quien posee 82 mil 500 millones de dólares.

En la mayoría de las naciones, los superricos aportan proporcionalmente menos impuestos que la mayoría de la ciudadanía. Especialmente en América Latina y el Caribe, la política fiscal recauda poco, de manera injusta y profundiza la desigualdad extrema.

En México se grava con una tasa hasta tres veces mayor el trabajo que las ganancias de capital; la estructura tributaria opera de forma contraria a lo que debería, desaprovecha su potencial de redistribución y protege a quienes más tienen.

Así de claro queda todo en el informe de la Oxfam, denominado “Riqueza sin control, democracia en riesgo”. La solución sería un nuevo pacto fiscal, pero ello no se avizora ni aquí ni en el mundo.

Susurros

En la reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) iniciada ayer en Davos, Suiza, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atemperó sus amenazas de invadir Groenlandia, pero mantuvo su intención de dominio no solo de la isla, sino de toda Europa.

Nadie, al parecer, se pondrá enfrente del nuevo emperador global, quien mantiene su voluntad por encima del derecho internacional, el libre comercio y la soberanía de las naciones.

En ese contexto habrá de revisarse el tratado de libre comercio de América del Norte, T-MEC, del que poco bueno se puede esperar para México y Canadá, el primero despreciado por Trump y el segundo en la mira anexionista de Washington. Ya veremos qué sucede para mediados de año.

