México, en riesgo de perder estatus de país libre de sarampión

Escenario epidemiológico complejo

La Organización Panamericana de la Salud da 2 meses de extensión para contener brote

En medio de una expansión de casos de sarampión sin precedentes en los últimos años, México recibió de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) una extensión de dos meses para contener el brote y no perder el estatus de libre de la enfermedad, informó el secretario de Salud, David Kershenobich.

Nuestro país registra, al 19 de abril, más de 7,168 casos acumulados y 24 muertes asociadas a esta enfermedad viral, de acuerdo con datos del Informe Diario del Brote de Sarampión de la Dirección General de Epidemiología, siendo Jalisco y Chiapas los estados que reportan mayores casos.

El país fue citado por la OPS a una reunión virtual el próximo mes de abril para revisar si mantiene su estatus de país libre de sarampión, ante el brote activo.

El funcionario federal mencionó que “Canadá ya perdió su estado libre de sarampión; Estados Unidos solicitó una ampliación de dos meses y nosotros también nos hemos apuntado precisamente en esos dos meses para tratar de controlar el brote”.

Resaltó que “los grupos que necesitamos vacunar en sarampión son niñas y niños de un año y de 18 meses; la población rezagada que no haya recibido la vacuna con anterioridad, de dos a nueve años; todo el personal de salud; el personal educativo, muy importante, que ha tenido que ver con el brote, los jornaleros agrícolas que se mueven en distintas partes del país y también tomamos la decisión de la aplicación de una dosis cero a niñas y niños de seis a 11 meses de edad”.

Precisó que fuera del brote, “la primera vacuna se pone a los 12 meses, pero en medio del brote hemos adelantado una dosis cero a niñas y niños de seis y 11 meses de edad”.

Mencionó que hasta el momento, se han aplicado 11 millones 853 mil 684 dosis. Abundó que el brote del sarampión en Chihuahua “ya está controlado” y en Jalisco han hecho un análisis del brote de 21 casos de sarampión”.

Mencionó que el virus del sarampión es más contagioso que el de la Covid-19: una persona puede contagiar a 15 o 16 más, y el virus puede permanecer activo hasta dos horas en un espacio, lo que incrementa el riesgo de transmisión.

Vacunación antes de viajar

El titular de Salud indicó que para la celebración del Mundial de Futbol hay una coordinación entre los tres países.“Efectivamente venimos trabajando en forma conjunta desde que empezó el brote; hemos estado en contacto con la Organización Panamericana de la Salud, que es la que finalmente tiene que calificar la manera en que se controla el brote”.

Tenemos programada una reunión para la primera semana de abril, “en donde cada uno de los países va a presentar cómo ha actuado y procedido para controlar el brote. El mensaje muy importante es vacunarse, no hay otra manera de controlarlo y no debe de afectar para la Copa Mundial”.

Agregó que en la reunión de abril se decidirá “es si será necesario vacunarse o no. La recomendación -no obligación- hasta este momento para cualquier persona que vaya a viajar es que esté vacunado precisamente contra el sarampión”

Entonces “sí hay una comunicación estrecha con la Organización Panamericana de la Salud, incluso hemos tenido representantes de ellos supervisando todo el proceso”.

Manifestó que buscan alcanzar la meta de 95 por ciento de cobertura lo más pronto posible “y es muy importante que la población vaya precisamente a vacunarse”.

Sobre la pregunta de que si habrá stands de vacunación en los festivales que habrá en el Marco de la Copa de la FIFA o en aeropuertos, el funcionario federal respondió que todo eso se verá en abril.

Muy pronto les estaremos avisando de otras estrategias que tenemos para evitar precisamente la diseminación del sarampión como son, por ejemplo, vacunar en las centrales camioneras, vacunar en los aeropuertos, etcétera, señaló.

Abasto necesario para mantener vacunación

La Ssa detalló que, para 2026, el gobierno de México adquirió 27.3 millones de vacunas, con el objetivo de garantizar el suministro requerido por la estrategia nacional. Del total adquirido, 3 millones 836 mil dosis ya han sido entregadas en lo que va del año, como parte del despliegue hacia las instituciones públicas.

Las vacunas están disponibles de manera gratuita en el IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE y demás instituciones públicas de salud sin importar la derechohabiencia. Para conocer los puntos de vacunación, la población puede comunicarse al 079.

El Gobierno de México reitera que la vacunación es una responsabilidad colectiva y una acción fundamental de prevención en salud pública. Controlar el sarampión es posible y depende de mantener esquemas completos en toda la población. Con vacunas suficientes, acciones focalizadas y coordinación entre instituciones, el país avanza para proteger la salud de todas y todos.

Advierte UNAM aumento de contagios

Por su parte, Gustavo Olaiz Fernández, director general de la Atención a la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), alertó que debido a que el sarampión es un virus muy contagioso, por encima de la covid-19, es necesario vacunarse, ya que se prevé un aumento de contagios este año.

Consideró que esta enfermedad es fácil de identificar, ya que causa un salpullido con manchas rojas grandes y planas que generalmente se funden entre sí; suele aparecer en la cara y detrás de las orejas; se extiende hacia el pecho y la espalda, y, finalmente, a los pies.

Los signos y síntomas aparecen de 10 a 14 días después de la exposición al virus; incluyen fiebre, tos seca, goteo de la nariz, dolor de garganta y ojos inflamados. También manchas blancas diminutas con centro blanco azulado y fondo rojo dentro de la boca y en la cara interna de las mejillas.

Alertó que si alguna persona contrae el virus debe evitar remedios caseros que no curan y podrían empeorar los síntomas y desencadenar complicaciones como neumonía.