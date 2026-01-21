Mujeres fortalecen su presencia en ingeniería y ciencias aplicadas en México

Se consolida avance histórico

Representaron el 57 % de las cédulas y títulos profesionales registrados en el país : Mario Delgado Carrillo

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que en 2025 se consolidó un avance histórico en la participación de las mujeres en la Educación Superior, particularmente en el campo de la ingeniería y las ciencias aplicadas, reflejo de una mayor equidad y de la apertura de oportunidades en sectores estratégicos para el desarrollo del país.

Destacó que, durante ese año, la Dirección General de Profesiones de la SEP tramitó más de 700 mil cédulas profesionales y que las instituciones educativas autorizadas registraron más de un millón 100 mil títulos, de los cuales el 57 por ciento correspondió a mujeres. Este dato, subrayó, confirma una tendencia sostenida de mayor incorporación y permanencia femenina en todas las áreas del conocimiento.

Mario Delgado señaló que este crecimiento es resultado del fortalecimiento del acceso a la Educación Superior impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como de la modernización de los procesos administrativos y de la incorporación de la perspectiva de género en las políticas educativas, lo que ha permitido que más mujeres concluyan sus estudios y ejerzan su profesión.

Agregó que la mayor presencia femenina en áreas científicas y tecnológicas no solo representa un avance en términos de igualdad, sino que también fortalece la innovación, la competitividad y el desarrollo sostenible del país, al incorporar más talento y diversas perspectivas en la toma de decisiones y en la solución de problemas complejos.

En este sentido, destacó la importancia de seguir impulsando vocaciones científicas desde edades tempranas, así como de acompañar las trayectorias educativas de niñas y jóvenes, para que cuenten con las herramientas necesarias que les permitan desarrollarse plenamente en cualquier campo del conocimiento que elijan.

Por su parte, el director general de Profesiones, José Omar Sánchez Molina, destacó que en 2025 también se observaron avances relevantes en áreas científicas y tecnológicas que históricamente habían tenido menor presencia femenina, así como un incremento significativo en disciplinas vinculadas a la innovación, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo tecnológico.

Asimismo, resaltó que, aunque persisten retos en materia de igualdad, en el ámbito militar se registró en 2025 un hecho sin precedentes: la expedición de títulos y cédulas profesionales para mujeres, lo que representa un paso importante hacia la apertura y diversificación de espacios profesionales.

Finalmente, la Secretaría de Educación Pública reiteró su compromiso de seguir impulsando una educación inclusiva y con perspectiva de género, que garantice que las mujeres participen plenamente y en condiciones de equidad en todos los ámbitos académicos y laborales del país.

