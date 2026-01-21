LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DE MÉXICO INVITA A CONOCER LA RIQUEZA Y LA DIVERSIDAD DEL TAMAL

En el Museo Nacional de Culturas Populares, cincuenta tamaleras y tamaleros participarán en la “XXXII Feria del Tamal”, del 29 de enero al 2 de febrero del 2026

En la Residencia del Pueblo de México, el Encuentro de Sabores Tamaleros ocurrirá los días sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero

En el barrio de La Merced, se llevará a cabo “La fiesta de las candelas”, un paseo cultural especial del INAH

El tamal –del náhuatl, tamalli– es un platillo que data de tiempos prehispánicos. Las crónicas del siglo XVI dan cuenta de su existencia como un elemento presente tanto en los ritos ceremoniales como en la vida cotidiana.

La tradición de comer tamales el Día de la Candelaria se relaciona con el uso ritual que tenía dicho alimento en diversas festividades. El 6 de enero, México da fin a la temporada navideña con la tradicional rosca de reyes. Aquella persona afortunada que encuentre la figurita del “Niño Dios” escondida dentro de la rosca adquiere la responsabilidad de organizar y financiar los tamales para el Día de la Candelaria, que se celebra el 2 de febrero.

En el marco de dicha conmemoración, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Museo Nacional de Culturas Populares (MNCP) y el Cencalli, Casa del maíz y la cultura alimentaria en el Complejo Cultural Los Pinos, alista una variedad de tamales y bebidas tradicionales para acompañarlos, que reflejan la diversidad cultural del país.

Feria Artesanal “XXXII Feria del Tamal”

Del 29 de enero al 2 de febrero de 2026, de 11 a 19 h, en el MNCP se realizará la Feria Artesanal “XXXII Feria del Tamal”, en la que las y los visitantes explorarán la diversidad de preparaciones e ingredientes del alimento ancestral, cuyo consumo también se vincula con las ceremonias y rituales de los nuevos ciclos agrícolas. Además, conocerán a las cocineras y cocineros que preservan y transmiten la tradición del tamal como parte fundamental de la identidad de México y otras partes del mundo.

Serán 50 participantes, entre los que se encuentran representantes de: Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí y Veracruz, y de los países: Colombia, El Salvador, Honduras, Panamá, y Venezuela.

Encuentro de Sabores Tamaleros

A su vez, el Complejo Cultural Los Pinos, los días sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero de 2026, de 10 a 18 h, reúne en las Cocinas de Humo de Cencalli y la Plaza Jacarandas a 24 proyectos provenientes de nueve entidades de la México y Colombia, como país invitado, para ofrecer más de 80 variedades de tamales, entre los tradicionales de mole, verde, dulce y rojo, hasta el icónico zacahuil de la Huasteca, así como veganos, de insectos comestibles y gourmet.

Las tamaleras participantes provienen de nueve entidades de la República Mexicana: Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

Se degustarán bebidas como el atole de maíz azul, cacao, agua de maracuyá, chile atole, atole de cacahuate, atole de guayaba, atole de masa blanca, atole de maíz tostado con cacao, atole de masa azul con granos de elote, atole de pinole, atole de piloncillo con elote y canela, bebidas frutales con un toque de jengibre, café con jengibre y chocolate especiado con leche de coco, entre otras variedades.

Un paseo cultural especial del INAH: “La fiesta de las candelas”

Además de organizar la tamaliza, quien encuentra la figura en la Rosca de Reyes, tiene el encargo de vestir al Niño Dios de la familia con un atuendo tradicional. Dicha fiesta mexicana, arraigada en el corazón del país, encarna profundamente la fe, la unión familiar y el agradecimiento.

Ese es el marco del paseo “La fiesta de las candelas”, en el barrio de La Merced, se trata de uno de los Paseos Culturales del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en el que se celebra la fe, la unión familiar y el agradecimiento. La cita es el 1 de febrero de 2026. Más información en paseosculturales.inah.gob.mx

En México, los tamales son tan diversos y varían según la región en la que se elaboran. Están ligados por los ingredientes del lugar, el tipo de elaboración y tradiciones (festivas o culinarias) a las que pertenecen, así como a las lenguas que los refieren.

La tradición del Día de la Candelaria enlaza calendario religioso y ciclo del maíz, lo que reafirma la cocina indígena como patrimonio vivo que convoca familia, barrio y memoria colectiva y nacional.

Con dichas acciones, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México contribuye a la preservación de las recetas ancestrales y fortalece la continuidad de una de las tradiciones gastronómicas más representativas de la cultura mexicana.