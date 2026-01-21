Docente de la UAEMéx es distinguido con Premio Mexiquense a la Excelencia Empresarial 2024

Toluca, Méx.- Por su destacada contribución al desarrollo económico y social del Estado de México, Jorge Valente García Velázquez, egresado de la Licenciatura en Ingeniería Civil y docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), fue galardonado con el Premio Mexiquense a la Excelencia Empresarial 2024 en la Categoría “Emprendimiento con impacto social”, otorgado por el Instituto Mexiquense del Emprendedor.

La empresa que dirige, Concretos, Sustentabilidad y Vanguardia S.A. de C.V., recibió el reconocimiento en la modalidad de Competitividad, por su innovación, liderazgo y compromiso con la excelencia empresarial.

García Velázquez recordó que la compañía surgió durante su etapa universitaria en 2014, cuando, junto con un grupo de amigos, estrechó vínculos con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). Esta experiencia le permitió comprender la importancia de las empresas en la generación de empleo y bienestar social.

Desde entonces, por más de una década, su empresa ha respondido a las necesidades de infraestructura de personas, dependencias e instituciones, ofreciendo servicios de construcción, proyectos, evaluaciones y consultoría en ingeniería, siempre con enfoque en la calidad y la excelencia.

El también estudiante del Doctorado en Administración y Alta Dirección de la UAEMéx subrayó que su empresa no solo genera empleo, sino que también busca tener un impacto social responsable: “La empresa pertenece a la sociedad y estamos inmersos en sus problemáticas. Por ello, realizamos actividades con un impacto positivo en el medio ambiente y con nuestros colaboradores”, destacó García Velázquez.

Como docente universitario, señaló que su vocación educativa fortaleció su interés por optimizar la cadena de valor de la industria. Ejemplo de ello es el proyecto “Desarrollo de proveedores”, que brinda capacitación y contribuye al crecimiento y sostenibilidad de empresas asociadas, generando beneficios para colaboradores y comunidades.

García Velázquez resaltó la influencia de la UAEMéx en su formación profesional y personal: “Dentro de las aulas adquirí y enseñé valores que me han permitido desarrollarme con excelencia y responsabilidad social. Yo tengo los colores verde y oro en mi corazón; la universidad no solo fue mi formación académica, sino la mejor experiencia de vida”.

Finalmente, aseguró que su objetivo es consolidar a Concretos, Sustentabilidad y Vanguardia S.A. de C.V. como un referente de calidad en el Estado de México y el país.