Anuncian la nueva y poderosa edición de Vive Latino 2026

En el Estadio GNP Seguros

En esta ocasión el encuentro musical es presentado por Amazon

Por: Asael Grande

A 26 ediciones de historia, pasión y cultura musical que unen a los amantes del rock, los próximos días 14 y 15 de marzo de 2026, la música rock, el código secreto que define nuestra realidad, se escuchará a todo volumen en el Estadio GNP Seguros.

La historia sonora de México es vasta, increíble e internacional, y su significado más profundo se descifra en los festivales que transforman nuestras ciudades. La música lo codifica todo: es el software de nuestra cultura, el script de nuestros mejores momentos y el algoritmo de nuestro día a día. Con este espíritu vibrante y como cada año, OCESA presenta la vigésimo sexta edición del Festival Iberoamericano de Cultura Musical, Vive Latino, presentado por Amazon.

En conferencia de prensa, realizada en las instalaciones del Teatro Metropólitan, Jordi Puig, creador y director del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, compartió que “hace un tiempo, me topé con un artículo en el que un funcionario de alto rango europeo explicaba, a manera de receta, que cada vez que hubiera algún elemento inestable en la sociedad, algo que pudiera como desbalancear el equilibrio existente, importante o súbita, la recomendación automática es invertir en cultura; la verdad es que eso se me quedó muy marcado, se me quedo ahí en el inconsciente y, justo ayer aquí en el ensayo, me di cuenta que afortunadamente el Vive Latino ha tenido esa constante, y gracias a ese pensamiento, hemos tenido acciones, actividades como la Carpa de Cine; hemos tenido librerías con autores importantes dentro del Vive Latino, hemos hecho instalaciones de arte sonoro, la carpa sonidero, carpas electronicas, carpas exclusivas para el hip hop, y también, gracias a este patrón a esta reacción, en el escenario principal, hemos podido presentar cosas muy puntuales, muy únicas, como el homenaje a Gustavo Cerati, al ‘Príncipe de la canción’, José José, con Meme del Real; los Momentos Indio ha sido un ejercicio sabroso de creación, que ya es parte del DNA del festival VL. Este año no se pueden perder el Volumen 2 de la ‘Música para mandar a volar’, el 15 de marzo”.

Dos jornadas épicas

Puig destacó, y sugirió: “inviertan su tiempo y sus recursos en cultura, escuchen música, vayan a conciertos, vean películas, lean libros; estamos muy contentos con el cartel de este año, me encanta esa sensación de que el corazón del Vive Latino está en el rock en español, un mosaico musicalmente muy rico, pero que, al mismo tiempo, con fin de semana en donde hay distintos géneros que se presentan; como es tradición, su hogar, el Estadio GNP Seguros, se vestirá de gala, la gran celebración se llevará a cabo los días 14 y 15 de marzo, un recinto que ha sido testigo de la euforia del ‘Vive’, durante 25 años, serán dos jornadas épicas donde las mejores bandas, aquellas que representan nuestra cotidianidad y nuestras vidas, subirán al escenario para darlo todo”.

Durante la conferencia de prensa del VL26, el cantante, compositor, actor, fotógrafo, multiinstrumentista, y productor estadounidense, Lenny Kravitz, vía streaming, comentó que “el Vive Latino, es uno de los festivales más importantes de América Latina, uno que ayudó a abrir el camino para muchos de los festivales que hoy vemos en México y en toda la región; el valor del público mexicano y latinoamericano es inmenso, y cuando digo valor, me refiero a la conexión con el público mexicano; México es uno de mis lugares favoritos en el mundo para estar, y para tocar, la calidez, el amor y la lealtad que he recibido desde el inicio de mi carrera, han sido uno de los momentos más importantes de mi vida; mi primer concierto fue en el Estadio Azteca, lo cual fue un momento completamente surreal para mí, no podía entender que toda esa gente estuviera ahí para verme en mi primera visita. México es un lugar increíblemente rico, su cultura, el amor, el arte, la gente, la arquitectura, su historia… todo, es algo muy grande y muy valioso para mí, así que volver, ahora para tocar en este festival, Vive Latino 26, es un honor”

Un evento internacional

La experiencia del Vive Latino 26 se vuelve internacional con proyectos que ya están integrados en nuestro repertorio vital, como la energía argentina de Airbag, el indie británico de White Lies, el estruendo de The Mars Volta y la majestuosidad de The Smashing Pumpkins. ¡Y ojo! Talentos globales se suman por primera vez al festival inyectando nuevas frecuencias, incluyendo el rock electrizante y elegante de Lenny Kravitz y Moby. Así mismo, esta edición del VL26 marca el regreso de John Fogerty, después de su exitosa presentación en el Auditorio Nacional, para tocar las clásicas de Creedence Clearwater Revival.

Bandas gigantes que han grabado el código genético del rock de habla hispana regresan para mantener encendida su llama: prepárense para vibrar con el reencuentro de Santa Sabina, la garra de Liran’ Roll, la fiesta eterna de la Maldita Vecindad, la nostalgia de Enanitos Verdes, y la potencia de Nacho Vegas, entre otros iconos que nos definen.

Como cada año, el Vive Latino también está lleno de nuevas propuestas como Margaritas Podridas, Planta Industrial y Erin Memento, que traen sonidos frescos y exponen a las nuevas generaciones que se están posicionando en la música. Eso sin olvidar que siempre hay actos llenos de sorpresas y conceptos únicos que sólo tiene el VL, como Madre Perla, Orqueska o Música Pa’ Mandar a Volar Vol. 2.

Espacio para las carcajadas

Casa Comedy recibirá a los mejores comediantes de la escena mexicana, como Óscar Estilla, Sirenas de barrio, Alexa Zuart, Gianni Pex, Lalo Elizarrarás y Rulo Matías, Ídolos del open, Isabel Fernández, Pur de patos, y Daniel Sosa.

Este cruce de datos será la mezcla perfecta para revivir los momentos más épicos del festival y sembrar nuevos recuerdos inmortales. La música nunca para, y Vive Latino 2026 nos llevará de nuevo a ese paraíso sonoro donde todo tiene sentido.

El Vive Latino 26 es el lugar donde tienes que estar. Si quieres sentir la música en la piel, unirte a miles de personas en una sola fiesta y ser parte de la decodificación de las estructuras sonoras de esta nueva edición, este es tu momento. ¡Asegura tus boletos para el 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros, y vivamos nuevamente la música!