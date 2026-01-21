Trump en Davos: “¡Soy fabuloso!”

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Con la asistencia garantizada de los más importantes jefes de Estado del mundo y de los propietarios y CEO’s de las corporaciones más poderosas a nivel internacional, con transmisión directa de todas las grandes cadenas informativas y enviados de los principales medios, el 56 foro Económico de Davos, Suiza, se convirtió ayer en la tribuna perfecta para que Donald Trump celebrara su primer año de gobierno.

Con el principal auditorio al tope, quizá con 2 mil asistentes del más alto nivel económico y político en el mundo, el mandatario de EU se apoderó del micrófono durante 2 horas y se mantuvo al centro de la imagen de todas las televisoras a nivel internacional, para rendir un muy desordenado, pero no menos emotivo informe de primera mano de su primer año de gobierno en su segundo regreso a la Casa Blanca.

Sin escatimar autoelogios, lo menos que dijo de su gestión y de él mismo es que todo lo que ha hecho en estos últimos 12 meses “ha sido sencillamente fabuloso”.

Habló del fin de las guerras en que ha intervenido, explicó que sus aranceles han sido para reorientar el rumbo de la economía mundial, subrayó que no existe sociedad o país, gobierno o empresa en el mundo que no dependa de alguna forma y en algún nivel de lo que se decida o cosuma en Estados Unidos, es decir, bajo su mandato.

Y se refirió lo mismo a sus intervenciones en México, que en Somalia o la Franja de Gaza, y sus proyectos hacia el establecimiento de un nuevo orden mundial.

En este punto advirtió que sus pretensiones sobre la anexión de Groenlandia son simples:

“Todo lo que Estados Unidos pide es un lugar llamado Groenlandia. Ya lo tuvimos y se lo devolvimos a Dinamarca después de derrotar a los alemanes, los japoneses, los italianos y los demás durante la Segunda Guerra Mundial.

“Queremos un trozo de hielo para proteger el mundo, y ellos (los líderes de la Unión Europea) no nos lo quieren dar. Nunca hemos pedido nada más y podríamos haber conservado ese trozo de tierra, pero no lo hemos hecho.

“Así que tienen una opción. Pueden decir que sí y les estaremos muy agradecidos o pueden decir que no y lo recordaremos…

“Probablemente no conseguiremos nada a menos que decida utilizar una fuerza excesiva y entonces, francamente, sería imposible detenernos.

“Pero no lo haré…

“Probablemente sea mi declaración más importante, porque la gente pensaba que utilizaría la fuerza. No necesito utilizar la fuerza. No quiero utilizar la fuerza. No utilizaré la fuerza. Lo único que pide Estados Unidos es un lugar llamado Groenlandia”, reiteró.

Trump considera que Ucrania podría estar en juego en este esquema.

“Ellos (los líderes de la Unión Europea) deben ocuparse de Ucrania. Nosotros, no. Estados Unidos está muy lejos. Tenemos un gran y magnífico océano que nos separa. No tenemos nada que ver con eso… hasta que yo llegué… pero ahora lo que pido es un trozo de hielo (insiste, respecto de Groenlandia)”.

Este año, el Foro Económico de Davos reunió lo mismo a Trump, que a Emmanuel Macron, presidente de Francia; a Friedrich Merz , de Alemania; a Ursula von der Leyen, de la Comisión Europea, y al canadiense Mark Carney, que a Volodímir Zelenski, de Ucrania y al conflictivo Gustavo Petro, presidente de Colombia; a Daniel Noboa, de Ecuador, y a Javier Milei, de Argentina, así como a los dirigentes de Siria, Catar, Líbano y Jordania.

Ahí estuvieron, además, António Guterres, secretario general de la ONU; Kristalina Georgieva del FMI y Ajay Banga, del Banco Mundial, así como los CEO’s Satya Nadella, de Microsoft, Jensen Huang, de Nvidia; Jamie Dimon, de JPMorgan Chase, y Ken Griffin, de Citadel.

En el salón donde habló Trump estuvieron además los punteros tecnológicos encabezados por Dario Amodei, de Anthropic; Demis Hassabis, de Google, y los cuadros más importantes de la Inteligencia Artificial como Arthur Mensch de Mistral AI y de Open AI.

Los 200 paneles abiertos en el Foro fueron prácticamente dejados de lado con sus temas sobre el análisis de los motores de crecimiento económico frente a un comercio global estancado y para abordar los retos de inversión en capital humano: educación, formación y capacitación para reducir brechas de habilidades laborales o el desarrollo de nuevas tecnologías.

Luego de la larga y desordenada intervención de Trump, todo se centró en los puntos señalados por el estadounidense.

Gertz y reforma electoral en la Permanente

Al indicar que la iniciativa sobre reforma electoral todavía no llega a Diputados, la panista Kenia López Rabadán, presidenta de San Lázaro, dijo que una vez que se reciba este proyecto se deberá abrir un foro amplio de discusión para que en términos democráticos sean escuchadas todos los actores políticos.

“Como Poder Legislativo no hemos recibido una iniciativa (…) hay que esperarla y, si hay alguna reforma, debe estar acompañada de todos los partidos políticos, para que las reglas del juego que van a impactar a 130 millones de mexicanos sean plurales, que beneficien la democracia y materialicen el respeto de los votos de las y los mexicanos”, afirmó.

Igual, informó que el nombramiento recibido por la Comisión Permanente a favor del ex fiscal Alejandro Gertz Manero como embajador de México ante el Reino Unido será turnado a la Primera Comisión y ser puesto a debate durante la última sesión a fines de este mes.

