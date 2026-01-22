Llueven quejas contra el IMSS por retrasos en citas y el desabasto de medicamentos

Largas esperas de pacientes

Por Arturo Baena

Valle de México.- Los retrasos en citas, falta de atención médica y desabasto de medicamentos han ocasionado un descontento generalizado de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mexiquense y de la Ciudad de México, que han alcanzando cifras preocupantes a principios de este año 2026.

Así lo expresó, la dirigencia de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en voz de Rogelio Torres, luego de destacar qué

“los derechohabientes enfrentan largas esperas para consultas de especialidad y cirugías, con quejas constantes sobre la reprogramación de citas y falta de fichas para su atención”, afirmó.

El dirigente puntualizó que “efectivamente, se han documentado situaciones críticas en diversas unidades de la entidad mexiquense, incluyendo la clínica 13 en Azcapotzalco y el Hospital de La Raza, en donde los pacientes denuncian demoras excesivas y pretextos para no brindar atención”, remarcó.

LA CUT hizo un llamado a las autoridades competentes con el fin de remediar esta situación que “pone en riesgo la salud de miles de pacientes del IMSS cuya demanda es totalmente justa, toda vez que les descuentan cuotas para ser debidamente atendidos”, abundó.

Y es que a pesar del aumento en las quejas, el IMSS reportó un incremento en la atención (más de 14 millones adicionales en 2025 frente a 2024), lo que busca reducir el rezago, pero no ha sido suficiente para calmar las quejas de los usuarios sobre la calidad y prontitud del servicio.