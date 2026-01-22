Hay que servir a la sociedad, no servirse de ella: Gildardo Pérez

Reconocen labor legislativa del emecista

Por Arturo Baena

Tultitlán, Méx.- Diferentes sectores de la sociedad de esta localidad reconocen la labor legislativa del diputado Gildardo Pérez Gabino, quien se ha comprometido a luchar por las causas justas en favor de los habitantes de este municipio tal y como lo ha hecho a lo largo de muchos años.

Pérez Gabino, a través del partido Movimiento Ciudadano (MC), reitera que sus programas y actividades en Tultitlán las hace con recursos propios que surgen de su sueldo como representante popular.

“Servir a la ciudadanía es una vocación y un compromiso de poner el interés colectivo por encima del personal, actuar con empatía, integridad y dedicación para mejorar la vida de las personas y la sociedad”, dijo.

El diputado emecista reiteró su compromiso y ética para las familias tultitlenses. lo que Implica un alto sentido de responsabilidad, priorizando las necesidades ciudadanas y combatiendo la corrupción.

Finalmente, Gildardo Pérez,destacó que “la vocación de servir a la ciudadanía es una actitud fundamental que transforma el trabajo público en un servicio significativo, impulsado por el deseo de servir a la sociedad y no de servirse de ella”, concluyó.