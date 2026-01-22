Entrega el gobierno de Tlalnepantla apoyos invernales con el “Cobijazo”

Tlalnepantla, Méx.- Con el compromiso de proteger la salud de las familias de Tlalnepantla, el gobierno municipal encabezado por el alcalde Raciel Pérez Cruz, dio inicio al programa «Cobijazo». Este programa tiene como meta la distribución de 15 mil cobijas de manera gratuita en todo el territorio municipal durante la presente temporada de frío. El edil subrayó que estos apoyos son una muestra de solidaridad institucional para disminuir riesgo de enfermedades y brindar abrigo a quienes más lo necesitan. “Nuestra prioridad es la protección de quienes más lo requieren; con este programa buscamos que ninguna familia de Tlalnepantla pase frío, llevando calor y bienestar directamente hasta sus hogares para afrontar juntos esta temporada invernal”, destacó el Alcalde.