Reportan varios bloqueos carreteros en Michoacán tras captura de El Botox

Cae líder de Los Blancos de Troya

El capo es acusado de extorsión agravada a productores de limón, secuestro y homicidio calificado

Se reportaron al menos tres bloqueos carreteros este jueves en la región de Tierra Caliente de Michoacán, después de confirmarse la captura del objetivo criminal César Alejandro Sepúlveda Arellano “El Botox”, líder de Los Blancos de Troya, grupo operativo de la organización “Los Viagras”, que mantiene asolados a los productores de limón.

De acuerdo con la Guardia Civil, los bloqueos se registraron alrededor de las ocho de la mañana en los poblados de Chandio y El Recreo, en Apatzingán; así como en Cenobio Moreno (Las Colonias) en Buenavista Tomatlán.

Previamente, en la mañana, autoridades federales confirmaron que “El Botox” fue aprehendido esta mañana en un operativo de fuerzas federales y estatales en Michoacán. Además, autoridades detuvieron ayer en Tuxpan, Michoacán, a un colaborador cercano de César Alejandro Sepúlveda, lo que habría facilitado la captura del capo.

Sepúlveda Arellano fue trasladado vía aérea a un penal federal, donde quedó a disposición de un juez por los delitos de extorsión agravada a productores de limón, secuestro y homicidio calificado, este último en agravio de Bernardo Bravo Manríquez, Presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán.

Captura de “El Botox”

Este jueves, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Carlos Alejandro N, un presunto generador de violencia identificado como “El Botox”, señalado como responsable de extorsiones sistemáticas contra productores de limón en Michoacán, así como de diversos homicidios, entre ellos el del líder limonero Bernardo Bravo.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Puebla, García Harfuch subrayó que, como ha sido la instrucción directa de la presidenta, el combate a la extorsión se mantiene como uno de los objetivos prioritarios del Gobierno de México, particularmente en regiones donde este delito ha afectado de manera directa a sectores productivos estratégicos.

La detención de “El Botox” se llevó a cabo la mañana de este jueves como resultado de un operativo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad.

García Harfuch detalló que las autoridades federales y estatales se encuentran en permanente comunicación con el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, a fin de dar seguimiento puntual al caso y fortalecer las investigaciones en curso relacionadas con esta célula criminal.

«(…) estamos en permanente comunicación con el fiscal estatal Carlos Torres Peña, para esta detención de este sujeto, responsable de extorsiones a los limoneros, de extorsiones a otros productores, y también de homicidios, incluyendo al líder de los limoneros, que todos sabemos del lamentable homicidio de Bernardo Bravo», declaró.

Detención de «El Botox» fue hecha por una mujer

García Harfuch detalló que la detención de “El Botox” fue hecha por una mujer, en un “ejemplo” de colaboración entre las dependencias. Mencionó que este delincuente quiso escapar y se saltó el domicilio en el que se escondía.

Comentó que ya se llevaba mucho tiempo en la búsqueda de esta persona, además que previamente ya se habían dado detenciones de cercanos como una mujer que le llevaba la contabilidad.

El secretario de Seguridad descartó personas heridas en el operativo para detener a “El Botox”.

Contaba con 11 órdenes de aprehensión

El detenido contaba con 11 órdenes de aprehensión vigentes por delitos de homicidio y extorsión, además de un registro de recompensa por 100 mil pesos emitido por la fiscalía local. Los informes de inteligencia lo identifican como líder de la célula “Los Blancos de Troya”, grupo operativo de la organización “Los Viagras”, con funciones de control territorial en Apatzingán y Buenavista. Los reportes técnicos señalan que su estructura utilizaba drones con carga explosiva y coordinaba movilizaciones de civiles para impedir la entrada de fuerzas armadas a sus zonas de influencia.

​La intervención oficial responde a la parálisis económica reportada por la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán debido al cobro de cuotas por la cosecha de limón. Carlos Alejandro “N” registra un antecedente de detención previa en 2018, tras la cual recuperó su libertad meses después por falta de elementos legales. La fiscalía estatal lo vincula con la autoría intelectual del homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, quien era un líder de limonero. El detenido fue trasladado para su puesta a disposición inmediata ante la autoridad judicial correspondiente para iniciar su vinculación a proceso.