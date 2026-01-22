Registro obligatorio de celulares fomentará reventa de chips

A la vista, nuevo mercado criminal

Expertos señalan vacíos legales en la reforma a la Ley en materia de telecomunicaciones

El registro obligatorio de más de 160 millones de líneas de telefonía móvil en México es una medida que, según especialistas en telecomunicaciones, en lugar de proteger, puede llevar a miles de usuarios al mercado negro de líneas “listas para usarse” .

“Ese mercado secundario, sin duda, ya está naciendo y creo que va a seguir creciendo en varios frentes, no solo en el que estemos viviendo hoy en la reventa de estos SIMS pre activados”, explicó el abogado Sergio Legorreta.

Desde el comienzo del registro, expertos en telecomunicaciones y tecnologías, han señalado una serie de vacíos legales en la reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en junio de 2025, que de no entenderse podrían convertirse en el cultivo perfecto para la reventa de chips en nuestro país.

“Las personas físicas con actividad empresarial y las personas morales no tienen límite en cuanto al número de líneas que pueden registrar a su nombre, entonces pues lo lógico es pensar que si se va a hacer a escala masiva, esta reventa se haga así, también está el ángulo de los SIMS extranjeros”, compartió Sergio Legorreta.

En redes sociales ya se ofrecen en 27 pesos chips de líneas de teléfonos celulares que ya están registrados y listos para usarse tras la nueva disposición obligatoria del gobierno federal, a lo cual expertos calificaron de “muy grave” esta situación que dejan en la indefensión a millones de usuarios y mantiene en la impunidad a los delincuentes.

Además, los expertos aseguran que en México nunca había existido un registro de esa magnitud en tan poco tiempo, ni siquiera la lista nominal electoral, que hoy tiene más de 97 millones 300 mil mexicanos registrados.

Mercado negro

Las consecuencias del problema del registro de celulares irán aumentando conforme se acerque la fecha límite, la cual será el próximo 29 de junio del 2026. Las personas que no registren su línea telefónica, se quedarán sin línea, por lo que no podrán hacer llamadas, enviar mensajes o conectarse a sus datos.

“Va a haber personas que, o no les dio tiempo, se les olvidó, o no tenían identificaciones oficiales para hacer el registro de su línea, y se van a quedar sin servicio móvil (…) Entonces esas personas que están ante una imposibilidad material o jurídica de hacerlo, van a acceder a líneas en el mercado negro”, explicó el experto.

Por su parte, Gerardo Soria Gutiérrez, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), dijo que es muy grave lo que está ocurriendo con este padrón y el nuevo “mercado criminal” que han creado con la reforma, “lo cual advertimos desde que se discutió la reforma y en donde no nos hicieron caso los senadores en las audiencias”.

Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya determinó en dos ocasiones que este padrón es inconstitucional, pero aun así se promovió desde el Ejecutivo Federal y con la mayoría oficialista su creación, como es evidente solo beneficia a los criminales.

“Ningún delincuente va a ir a registrar su cara, su CURP, su credencial del INE, su pasaporte para tener un chip telefónico. Eso es evidente. El padrón no reducirá la extorsión y otros delitos y más bien expone a millones de mexicanos a que sus datos sean usados para obtener chips por parte del crimen, sobre todo porque en varias ocasiones los bancos de datos personales del gobierno ya han sido robados, vulnerados”, apuntó.

Abraham Serrano, consultor internacional de seguridad y defensa especializado en geoestrategia e inteligencia y derechos humanos, dijo que es “muy delicado, muy grave” lo que está ocurriendo con el registro de chips y el mercado negro que ya se creó ante una reforma que no tuvo “candados” suficientes para proteger los datos de los usuarios de telefonía.

Coincidió en que esto ya generó un “mercado criminal” donde es evidente que la delincuencia se adelantó a las reformas aprobadas el año pasado y ya cuenta con chips para seguir extorsionando, secuestrando y cometiendo diversos delitos, sin necesidad de dar sus datos personales, su identidad.

Registro de celulares en México avanza lento

El Registro de Usuarios de Telefonía Móvil presentó, durante la primera semana de su implementación, un avance inferior al que se necesita, según expertos en telecomunicaciones.

De acuerdo con cifras de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), al 16 de enero de 2026 se tienen 2 millones 367 mil 525 líneas telefónicas registradas por los operadores de telefonía móvil.

La proyección de los expertos de telecomunicaciones es que, en México, se necesita registrar un millón de líneas al día. Un total de 7 millones a la semana.

“Según nuestros cálculos, cerramos el año 2025 con 160.3 millones de líneas. Para registrar en 172 días, significaría registrar 1 millón de líneas al día, de forma continua… una labor que luce más que titánica, materialmente imposible”, expuso Ernesto Piedras, director General de The Competitive Intelligence Unit.

No hay aumento del plazo

José Merino, director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, sostuvo que no hay aumento del plazo para registrar las líneas móviles..

“Nosotros no pensamos las cosas de una manera punitiva ni es una amenaza, pero debe haber un plazo. Al día de hoy, las líneas y chips que no estén asociados a una persona, el 1 de julio se van a quedar sin datos, dejan de servir”, expuso.