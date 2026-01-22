Vie De Cirque regresa a Atizapán: Tradición, arte y familia en escena

Nuevo ciclo a partir del 23 de enero

El payaso cara blanca Angelo revela los secretos detrás del espectáculo

Por Arturo Arellano

Después de recorrer el mundo perfeccionando su carrera, la dinastía circense Paquín Jr. y su hijo Angelo traen «Vie de Cirque» de vuelta a México, un proyecto que nace de las redes sociales y hoy es una institución en la comunidad artística nacional. En exclusiva para DIARIO IMAGEN, el joven payaso comparte las influencias que moldearon su personaje y sus sueños para el futuro del circo mexicano.

Y es que, cuando se trata de artes circenses en México, pocos espectáculos generan la expectativa que provoca «Vie de Cirque», el show que fusiona acrobacias, malabares y teatro para crear una experiencia única. A partir del 23 de enero, los atizapenses tendrán nuevamente la oportunidad de ser parte de esta propuesta que, según su creador, responde a un sueño largamente acariciado.

«Gracias a Dios ya tenemos un lugar en el gusto del público mexicano. Es una fortuna muy grande poder trabajar en nuestro país, porque nuestra carrera la tuvimos que hacer en el extranjero», comenta Angelo, el payaso cara blanca detrás del proyecto. Su recorrido internacional lo llevó por China, Rusia, España, Francia, Estados Unidos y Centroamérica, pero ningún lugar comparaba con la posibilidad de presentarse en casa. «Venir a México era un sueño, estar en nuestro hogar. Por esa razón decidimos hacer este espectáculo, donde predominan los valores familiares» destacó Angelo.

Con un enfoque narrativo

Lo que distingue a «Vie de Cirque» de otros espectáculos es su enfoque narrativo. «Para nosotros, el circo es vida y es arte. Tratamos de hacerlo distinto. No le llamamos circo; para nosotros es circo teatro porque contamos historias», explica Angelo. Esta diferencia fundamental permite una conexión más cercana con el público, donde cada uno de los actos y las entradas cómicas tienen una parte de la historia principal, que se extiende por aproximadamente dos horas.

La estructura del show responde a un desafío artístico singular: crear historias individuales de 5 a 6 minutos que transmitan el mismo impacto de la obra completa. «Cada artista de un acto tiene ese lapso de 5 minutos para conquistar a la gente. Eso tiene otro punto de complejidad», señala el entrevistado. Es un show que entretiene tanto a pequeños como a grandes, algo raro de encontrar en la actualidad.

Cuando se habla de payasos, existe una amplia categoría de artistas: payasos de fiestas infantiles, payasos urbanos, teatrales, infantiles, de circo. Sin embargo, Angelo reflexiona sobre la esencia del oficio: «Cual es la meta del payaso: hacer reír. Y ya como lo hagas esa parte es muy independiente. Hay incluso payasos para adultos, pero la finalidad sigue siendo la misma.»

Las influencias

La formación de su personaje no ha sido casual. «El maestro Jean Rossi, tremendo cara blanca; Francesco Caroli; ha habido muchas influencias para poder llevar a cabo mi personaje. Chaplin evidentemente, Fumagalli, uno de los mejores del mundo y, obviamente, la persona que Dios me bendijo: el maestro más cañón que es mi señor padre Paquín Jr.», enumera con respeto y admiración. Pero la lección más valiosa no proviene de técnicas o movimientos escénicos. «Lo más importante que me ha enseñado es el valor del amor y el respeto por la familia y el trabajo.»

La presencia en redes sociales ha sido fundamental para el éxito de «Vie de Cirque». «Vie de Cirque se creó por las redes sociales. Si no hubiéramos tenido presencia en las redes no lo hubieramos logrado, porque fue lo que nos dio la fuerza y la seguridad de que la gente estaba interesada en ver un espectáculo creado por nosotros», relata. Tres años después de esa apuesta inicial, el show sigue creciendo y generando comunidad.

Aunque «Vie de Cirque» ha sido nominada a premios en redes sociales, Angelo es consciente de que hay otros artistas que han priorizado la presencia digital. Para él, las redes son un complemento, no la esencia de su trabajo. «Esto de las redes sociales es para mí un añadido a lo que me dedico», aclara, aunque reconoce que la comunidad en línea ha sido crucial en su crecimiento.

Hacer el mejor

circo de México

Mirando al futuro, Angelo tiene una visión ambiciosa. «Hacer el mejor circo de México es mi sueño. Poder lograr que sea tradición acompañarnos, por la cultura y lo que tenemos que contar. Que todas las personas despierten su curiosidad por el circo.» Aunque subraya la magnitud de la operación—más de 70 personas trabajan detrás del espectáculo—, manifiesta humildad respecto a su lugar en la historia del circo mexicano. «No somos Atayde, no somos Campodónico, no somos Fuentes Gasca, pero somos personas que quieren hacer la chamba, haciendo un espectáculo de calidad, distinto a lo que estamos acostumbrados a ver.»

Con una perspectiva integradora, Angelo aspira a que la comunidad circense crezca en conjunto. «Creemos que el sol sale para todos. Ojalá que en algún momento se dé una unión», reflexiona, aunque reconoce que el circo, como cualquier industria, responde también a lógicas empresariales. «La comunidad del circo es maravillosa. Hay un 80 o 90 por ciento que nos llevamos super bien, y está el otro 10 o 20 que es más complejo. Pero en Vie de Cirque jamás nos vamos a cerrar. Queremos que esta comunidad se una y crezca para bien. Que en una ciudad haya 6 o 7 circos sería maravilloso, que la gente salga de uno y entre a otro.»

«Vie de Cirque» es un proyecto circense que combina acrobacias, malabares y teatro con una narrativa dramática. Según Angelo, más de 70 personas trabajan en la producción del espectáculo, que busca convertirse en una tradición para las familias mexicanas. Boletos disponibles en Boletopolis y taquilla.