La SACM celebró el día de las compositoras y los compositores

Con festejos en todo el país

Convoca a la reflexión sobre los retos de la creación musical y la defensa del Derecho de Autor

Por: Asael Grande

La SACM conmemoró en todo el país el Día de las Compositoras y los Compositores, una fecha que convoca a la reflexión sobre los retos de la creación musical y la defensa del Derecho de Autor. Con más de ocho décadas de historia, la SACM reafirma su compromiso con la protección de la obra y la justa remuneración para compositoras y compositores.

Se trató de una celebración que invita a reflexionar acerca de los desafíos que enfrenta la composición en el mundo y sobre la necesidad de fortalecer, de manera conjunta, la lucha frente a los retos que plantean las nuevas tecnologías: “La SACM sigue estando a la vanguardia en el mundo de la creación. Sus tareas en la defensa del Derecho de Autor son reconocidas a nivel mundial. Quiero decirles que esta institución, desde 1965 nunca hemos dejado de festejar el Día del Compositor, felicidades a todas mis hermanas y hermanos compositores que con tanto ahínco pueblan de emociones nuestro espíritu”, felicitó a sus hermanos creadores, Martín Urieta, Presidente del Consejo Directivo de la SACM.

Por su parte, Roberto Cantoral Zucchi, Director General de la SACM, expresó: “celebramos el Día de las Compositoras y de los Compositores a lo largo y ancho del país. En toda obra musical se entrega el alma. Todo este gran gremio ha dedicado toda su vida a la inspiración, a la composición, y es un placer festejar este día”. Sobre el tema de la Inteligencia Artificial, comentó que “es un gran reto que estamos enfrentando, afortunadamente, hemos tenido muy buena comunicación con las autoridades de gobierno y con la Secretaría de Cultura, estamos trabajando conjuntamente con las organizaciones de defensa de derechos de autor, y estamos haciendo una gran labor para hacer un proyecto que realmente proteja el derecho de los autores, nosotros no estamos en contra de las nuevas tecnologías, todos los avances tecnológico son bienvenidos, lo único que queremos nosotros es poner reglas claras para que podamos vivir conjuntamente con las nuevas tecnologías, la misión de la SACM es salvaguardar la creación humana ante los desafíos que plantean los desarrollos tecnológicos. ¡Muchas felicidades, Maestras y Maestros”.

A lo largo de más de 80 años, esta sociedad autoral ha destacado por su trabajo constante en la defensa del Derecho de Autor, no sólo a nivel nacional, sino también en el ámbito internacional. Gracias a un acuerdo alcanzado en 2025, este año, en todas las pantallas de las salas de Cinépolis, se difundirá el spot “Cineminuto”, que busca crear conciencia sobre la importancia de fomentar una cultura de protección a los Derechos de Autor.

En el marco de esta celebración, como cada año, creadoras y creadores de todos los géneros musicales, así como personalidades de la vida cultural y política de México, se reunieron en los bellos jardines de la SACM para convivir con música de Los Cojolites y para refrendar la importancia de trabajar unidos en la defensa y gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual. La SACM conmemoró el 15 de enero, en todo el país, el Día de las Compositoras y los Compositores, una fecha para reflexionar sobre la defensa del Derecho de Autor ante los desafíos que plantean los desarrollos tecnológicos.