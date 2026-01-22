Suman más de 1.5 millones de vacunas aplicadas contra el sarampión en Edomex

Abasto suficiente del biológico

Convoca el GEM a la población a completar sus esquemas de vacunación en las jornadas de la Secretaría de Salud

Toluca, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México, encabezado por la maestra Delfina Gómez Álvarez, mantiene una campaña permanente de vacunación contra el sarampión en todo el territorio estatal. Durante 2025 y 2026 se han aplicado un millón 524 mil 504 dosis de este biológico, cifra que representa poco más del 10 por ciento de las dosis administradas a nivel nacional.

Macarena Montoya Olvera, Secretaria de Salud estatal, informó que, en coordinación con el gobierno federal, en la entidad se cuenta con abasto suficiente de dosis para atender a los grupos prioritarios, entre los que se encuentran niñas y niños de un año a 18 meses, menores rezagados de dos a nueve años, así como personal de los sectores salud y educativo, además de jornaleros agrícolas migrantes.

Detalló que, para facilitar el acceso a la vacunación, se desarrollan diversas estrategias en distintas regiones del estado, entre ellas las jornadas “Jueves por la Salud de las y los Mexiquenses” y las “Dominicales de Vacunación en Templos Religiosos”, con el objetivo de acercar este servicio preventivo a un mayor número de personas.

Respecto a ello, informó que el próximo domingo 25 de enero el personal de la Secretaría de Salud llevará a cabo jornadas de vacunación en la Catedral de Texcoco; la Parroquia de San José, en Chicoloapan; la Parroquia de Santiago Apostol, en Chalco, y en la Catedral de San Juan Diego, en Valle de Chalco, de 9:00 a 14:00 horas.

Finalmente, precisó que, de los 7 mil 131 casos de sarampión registrados a nivel nacional, en el Estado de México se han confirmado 16, de los cuales cuatro corresponden a lo que va de 2026.

La funcionaria estatal hizo un llamado a las y los mexiquenses a vacunarse ya que es una forma de salvar vidas, “es un gran acto de amor, compromiso y responsabilidad, el cual nos protege a nosotras, nosotros y a quienes más queremos”.