Avance de 65% en construcción de la Línea III del Mexicable

Movilizará a más de 700 mil habitantes en Naucalpan

Toluca, Estado de México.– El gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez, transforma la movilidad de más de 700 mil habitantes de colonias de difícil acceso del municipio de Naucalpan con la construcción de la Línea III del Mexicable, que lleva un avance de obra de 65 por ciento y que será un servicio de transporte digno y eficiente.

Esta obra histórica y de relevancia regional, tendrá una extensión de poco más de 9.5 kilómetros, donde se construyen 10 estaciones; brindará servicio a 40 mil usuarios todos los días, a través de 278 cabinas que conectarán directamente con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, en la estación “Mexipuerto Cuatro Caminos”.

Con este sistema se reducirán en dos terceras partes los tiempos de traslado, al pasar de más de una hora a solo 30 minutos, con un servicio seguro, digno y eficiente, para población de esta zona del Valle de México.

Se espera que a finales del presente año se concluya al 100 por ciento la obra civil y que el sistema de transporte entre en operación durante el primer trimestre del 2027.

Juan Manuel Carrillo, encargado de obra de la Línea III del Mexicable del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico (Sitramytem), informó que en tres meses más se estará en condiciones de realizar pruebas electromecánicas y el ajuste en los niveles que deberán tener las canastillas para su correcto funcionamiento en seis de las 10 estaciones.

Mencionó que es la primera vez que en México, en una misma estación (La Tolva), se instalan tres equipos de potencia: uno alimentará de energía a la línea troncal, que será de la estación Cuatro Caminos a la Tolva; uno más a la Antena “A”, que será de la estación La Tolva a Izcalli Chamapa; mientras que el tercero abastecerá a la Antena “B”, de La Tolva a Lomas del Cadete.