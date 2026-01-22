LOUISE NOELLE GRAS RECIBE MEDALLA BELLAS ARTES 2025 EN LA DISCIPLINA DE PATRIMONIO

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el INBAL reconocieron una trayectoria decisiva para comprender, valorar y preservar la arquitectura moderna y contemporánea

La distinción reconoce su labor crítica, historiográfica y académica, como una figura fundamental en el ámbito del patrimonio artístico y arquitectónico de México

La homenajeada agradeció a las arquitectas y los arquitectos que, con su confianza y generosidad, la han acompañado en su carrera dedicada a la protección del patrimonio

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) otorgaron a Louise Noelle Gras la Medalla Bellas Artes 2025, en la disciplina de Patrimonio, en reconocimiento a su amplia trayectoria como investigadora, académica e historiadora del arte, así como a su labor en la crítica, el estudio y la defensa del patrimonio arquitectónico moderno en los ámbitos nacional e internacional.

La distinción fue entregada hoy, miércoles 21 de enero de 2026, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, con la presencia de la galardonada, acompañada por la directora general del INBAL, Alejandra de la Paz Nájera; la subdirectora general de Patrimonio Artístico Inmueble del INBAL, Dolores Martínez Orralde, y el arquitecto Francisco Serrano Cacho, representante del jurado calificador.

Noelle Gras agradeció la presencia de amigos, colegas y familiares que la han acompañado a lo largo de su carrera, así como al INBAL por el reconocimiento y a los miembros del jurado: Francisco Serrano, Maya Dávalos y Alberto González.

“El haberme dedicado a estudiar la arquitectura y a los arquitectos mexicanos del siglo XX me llevó naturalmente a buscar proteger y defender ese patrimonio. Vaya aquí mi gratitud con todos los arquitectos que con su confianza y generosidad me apoyaron en mi carrera”, expresó Noelle Gras.

A su vez, Alejandra de la Paz felicitó a la homenajeada: “Celebramos tu vida, tu obra y tu visión, que fortalecen, sin lugar a duda, nuestra memoria, inspiran a nuevas generaciones y enriquecen un necesario debate público sobre la conservación de nuestro patrimonio con rigor, sensibilidad y pasión”.

Su trayectoria profesional, agregó, demuestra su compromiso con la academia como producto intelectual y espacio colectivo que involucra un profundo sentido de responsabilidad social, al destacar que su trabajo “ha contribuido a la divulgación de la arquitectura moderna y a su defensa en escenarios tanto nacionales como internacionales”.

Por su parte, la arquitecta Dolores Martínez la calificó como una “mujer comprometida, sensible y profundamente humana (…) que ha construido una obra vasta, con libros fundamentales, investigaciones de referencia, curadurías memorables, liderazgo en Docomomo México, participación decisiva en la Comisión Nacional de Zonas y Monumentos Artísticos, así como en el consejo del INAH”.

“Gracias por enseñarnos que el patrimonio no es un objeto estático, sino un diálogo que requiere cuidado, respeto y cariño”, expresó Martínez al entregarle la medalla.

Trayectoria

Nacida en la Ciudad de México, Louise Noelle Gras cursó la Licenciatura en Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana. De manera posterior, realizó estudios de maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla, España), respectivamente.

Su trayectoria en la investigación se consolidó en 1981, cuando ingresó al Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE) de la UNAM, institución en la que se desempeña como investigadora desde 1983. Fue representante ante la Coordinación de Humanidades y miembro del Consejo Interno del IIE en tres ocasiones, además de impartir docencia y ofrecer conferencias en diversas universidades de México y del extranjero.

Su labor académica se complementa con una destacada participación en instituciones dedicadas a la crítica, investigación y preservación del patrimonio arquitectónico y cultural, entre ellas la Academia Nacional de Arquitectura, el Comité Internacional de Críticos de Arquitectura (CICA), ICOMOS México, DOCOMOMO Internacional, la Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA), la Société Européenne de Culture, y la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina.

Asimismo, ha sido jurado del Premio Nacional de Ciencias y Artes y es integrante de la Comisión Nacional de Patrimonio Artístico del INBAL, del Consejo de Monumentos Históricos Inmuebles del INAH y de la Comisión Nacional del Bicentenario del Inicio de la Independencia Nacional y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana.

Autora de numerosos libros y estudios especializados, su obra es un referente para estudiantes, investigadores y profesionales del campo. Entre sus publicaciones se encuentran: Génesis de un mural; Agustín Hernández. Arquitectura y pensamiento; Arquitectos contemporáneos de México; Ricardo Legorreta. Tradición y modernidad; Guía de arquitectura contemporánea de la Ciudad de México; Vladimir Kaspé. Reflexión y compromiso; Luis Barragán. Búsqueda y creatividad; Enrique del Moral, un arquitecto comprometido con México; Mario Pani, una visión moderna de la ciudad, y Enrique del Moral. Vida y obra.

Por su trayectoria ha recibido reconocimientos como el Premio Jean Tschumi 2011, otorgado por la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), y el Premio a la Trayectoria Profesional en los Premios Noldi Schreck 2023.

Con la entrega de la Medalla Bellas Artes 2025, en la disciplina de Patrimonio, la Secretaría de Cultura y el INBAL reconocen a Louise Noelle Gras como una figura fundamental en el ámbito del patrimonio artístico y arquitectónico de México. Su labor crítica, historiográfica y académica ha sido decisiva para comprender, valorar y preservar la arquitectura moderna y contemporánea, tanto en el país como a nivel internacional.