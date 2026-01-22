LUCÍA MÉNDEZ ROMPE ESQUEMAS CON “PALOMA”

DISTRIBUIDO INTERNACIONALMENTE POR CARACOL TELEVISIÓN

SU PRIMER DRAMA VERTICAL, PRODUCIDO POR LIGHT CREATIONS LLC

Lucía Méndez, una de las figuras más influyentes y admiradas en la historia de las telenovelas mexicanas, vuelve a sorprender a la industria con un giro audaz en su trayectoria: “Paloma”, su primera serie dramatizada en formato vertical, un lenguaje narrativo que apunta al futuro del entretenimiento digital.

Esta innovadora producción, creada y realizada por Light Creations LLC, y distribuida por Caracol Televisión, marca un precedente en la industria: Méndez se convierte en la primera gran estrella internacional en protagonizar una novela vertical, un formato que está transformando la manera de consumir historias en plataformas móviles.

La historia sigue a Paloma del Rey, una influyente magnate de la moda que, marcada por un pasado traumático, ha construido en secreto una red clandestina dedicada a castigar a agresores de mujeres.

Cuando su hija Sol es secuestrada por Adolfo Ponce, el mismo hombre que la dañó en su juventud, Paloma activará toda su inteligencia, poder y recursos para enfrentarlo.

En esta misión contará con ISA, una asistente virtual de alta inteligencia, y con Julián, su aliado emocional y táctico.

Un imperio de glamour, secretos y justicia está a punto de desatarse en un relato intenso y cinematográfico diseñado para formato vertical.

Lucía Méndez destacó: “Realmente estoy muy contenta de estar viviendo algo tan distinto y de entender que, en aproximadamente un minuto, tienes que capturar el interés del público. Conocer a los escritores de las telenovelas verticales —un género disruptivo, que rompe esquemas y que está llamando la atención en todo el mundo— me parece un proceso muy enriquecedor. Estoy muy entusiasmada: es un gran equipo, el elenco es maravilloso y estoy aprendiendo. Todo en la vida es un nuevo aprendizaje, y ahora estoy atravesando una etapa diferente junto a Caracol Televisión, con la que vamos a proyectarnos al mundo de una manera muy distinta. Paloma representa algo inédito en mi trayectoria y estoy absolutamente feliz.”

Este proyecto se suma al impulso de Caracol Televisión por formatos innovadores, tras el éxito histórico de Sí a Primera Vista, su primer drama vertical, que superó los 500 millones de vistas a nivel global. Con Paloma, la compañía reafirma su posición como un actor clave en la evolución del contenido serializado latino para múltiples plataformas.

SOBRE LA PROTAGONISTA

Lucía Méndez es una de las grandes estrellas latinas. Sus telenovelas, traducidas a más de 100 idiomas, la han convertido en un ícono internacional, con éxito en México, EE. UU., Italia, Rusia y gran parte del mundo. Como cantante, ha sido nominada a múltiples premios Grammy y cuenta con más de 23 millones de discos vendidos entre álbumes de oro, platino y diamante. Fue nombrada el rostro más bello de México y galardonada como actriz revelación por su debut profesional en Nada de Sexo, Que Somos Decentes.

ACERCA DE CARACOL TELEVISIÓN

Caracol Televisión es un líder en la producción de contenidos en español, reconocido por transformar el entretenimiento global con historias audaces e innovadoras. Con más de cinco décadas de experiencia y más de 1.800 horas de contenido original al año, Caracol se ha consolidado como una fuerza clave en la industria audiovisual internacional. Sus historias viajan y conectan con audiencias en más de 180 países y cinco continentes, gracias a una sólida estrategia de distribución global y a una propuesta creativa que trasciende formatos y fronteras.

Desde sus sedes en Bogotá, Miami y Madrid, Caracol Internacional distribuye un catálogo amplio y diverso que incluye dramas, series, documentales, películas, contenidos digitales, pódcasts y formatos de entretenimiento creados por Caracol Televisión, que han superado barreras culturales y lingüísticas, convirtiéndose en productos reconocidos a nivel mundial.

Además de operar el canal nacional de televisión abierta en Colombia, la compañía presta servicios de producción a terceros y desarrolla contenidos multiplataforma que se distribuyen a través de aliados internacionales, canales propios y terceros.