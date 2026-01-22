“El Botox” pedía la intervención de EU en México, días antes de ser capturado

“Señor Presidente de Estados Unidos, le pido de la manera más atenta que… si va a entrar a México, entre, porque se ocupa. Ustedes tienen un buen Gobierno que no anda pidiendo mochadas como el de México”.

El anterior párrafo fue tomado de un mensaje dirigido al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pero no por un miembro de los partidos de oposición a los que reiteradamente descalifican los altos mandos del gobierno de la República, en particular la encargada de construir el segundo piso de la llamada Cuarta Transformación, la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo, y su antecesor y guía el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes se ufanan en calificar de “traidores” a esos disidentes.

El autor del mensaje es uno de los beneficiados con la política de “abrazos no balazos”, pregonada y aplicada por el caudillo de la 4T, el mencionado político de Macuspana.

En efecto, el video que sacudió las redes sociales en nuestro país en días recientes fue protagonizado por César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Botox”, recién apresado por el gobierno federal en un poblado de Michoacán y trasladado a la ciudad de México con extremas medidas de seguridad, pues se le presenta como un desalmado dirigente del grupo criminal Los Blancos de Troya, con numerosos delitos a su cargo, entre los cuales destaca el asesinato del dirigente de los productores de limón Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores en Apatzingán, Michoacán, cuando se dirigía al tianguis local para organizar a productores contra los “coyotes” y denunciar las cuotas del crimen organizado.

Sepúlveda Arellano no sólo es buscado por las autoridades nacionales, sino que además es considerado un objetivo primario de la justicia de los Estados Unidos.

Sin embargo, en dos videos dirigidos precisamente al gobierno de la vecina potencia del norte, el presunto delincuente, como se deduce de la parte de su mensaje reproducida al inicio de esta columna, se ha dirigido al mandatario estadounidense para que haga efectivas sus amenazas de enviar a sus fuerzas armadas a territorio nacional.

Es de destacar asimismo que el que se presenta como extorsionador de los productores y exportadores de limón y de otros muchos empresarios de Michoacán y sus alrededores se queja en sus mensajes de las extorsiones por parte de funcionarios gubernamentales.

En su video, Sepúlveda Arellano, señalado como autor del homicidio del líder limonero Bernardo Bravo, ocurrido en octubre de 2025, elogió la administración estadounidense mientras arremetía contra los gobiernos federal y estatal de México.

Según nota de la agencia Quadratín, el presunto capo refirió, en particular, de que las fuerzas mexicanas han dado con él en al menos dos ocasiones, las cuales le pidieron dinero para “dejarlo trabajar”. Aseguró que en cada ocasión les dio un millón de pesos.

Pero no sólo eso, también dirigió sus demandas a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pues sostuvo que existe corrupción en los tres niveles del Gobierno de México.

“No me refiero a esta presidenta actual sino a todos los presidentes que han salido y entrado para robar a México nada más. Desde que tengo uso de razón, no han hecho nada. Si no es por Estados Unidos que muchos mexicanos como yo fuimos a Estados Unidos, mandamos un peso para acá… somos los que levantamos a este País”, manifestó también el supuesto jefe de Los Blancos de Troya.

“A mí me gustaría que Estados Unidos tomara en cuenta e investigara al Gobierno (mexicano). A mí me gustaría que fuera usted presidente, porque no se lo puedo decir a la presidenta de México porque no lo va a creer. Dice que somos delincuentes, que somos los mafiosos y que una persona como nosotros no es creíble creerle”, dijo “El Botox” en un mensaje difundido en redes sociales, donde agregó:

“De la manera más atenta les hago saber las cosas y esperamos que pronto el gobierno americano entre si tienen que entrar. El plato está servido, señor Trump”.

En anterior mensaje, aparecido en las redes sociales el pasado día siete del presente mes, el presunto jefe criminal, que aparece en un paisaje serrano, admitió que era buscado por las autoridades, pero envió un mensaje a la presidenta Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para que cese su persecución y se enfoquen en regular los precios del limón.

Luego, en otro video, “El Botox” refiere que el asesinado Bernardo Bravo Manríquez y a su familia, en particular su hermano Jaime, colaboraron para cambiar dólares; se deslindó del homicidio y pidió a la presidenta y al titular de SSPC investigar vínculos de la familia Bravo Manríquez con la delincuencia organizada.

Además, protestó por la detención de su hija y su esposa, de quienes aseguró que se encontraban privadas de la libertad ilegalmente con falsas acusaciones.

En su video, “El Botox” comenta la violencia en Michoacán y acusa a elementos municipales de estar coludidos con los criminales.

También, al dirigirse a la presidenta Sheinbaum y al fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, les informó que los penales del estado están llenos de drogas.

En contraste con estas denuncias, al informar de la captura y traslado del presunto delincuente a la capital del país y posteriormente a un penal de alta seguridad, las autoridades lo presentaron como cabeza de una célula de Los Blancos de Troya, uno de los principales grupos delictivos generadores de violencia en la región de Tierra Caliente, Michoacán.

También trascendió que tiene vínculos con Los Viagra y con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los Troyanos, sostienen las autoridades, también tienen presencia en los municipios de Aguililla, Apatzingán, Buenavista, Chinicuila, Churumuco, Coalcomán, Gabriel Zamora, Múgica, Parácuaro y Tepalcatepec. Su bastión se encuentra en la comunidad Cenobio Moreno de Apatzingán.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad federal, esta célula dispone de una amplia capacidad de fuego por la posesión de armas de grueso calibre, drones con “bombas” y artefactos explosivos improvisados tipo minas antipersonales, los cuales son utilizados para blindar la zona de resguardo del líder delictivo e impedir el acceso de autoridades o células antagónicas.

De acuerdo con estas versiones, también utiliza los drones como un sistema de vigilancia.

Por lo anterior, se dio a conocer una recompensa por parte de la Fiscalía de Michoacán que ofrecía 100,000 pesos por información para su captura.

Además, se encuentra en una lista de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) de los Estados Unidos, señala que este grupo también está involucrado en el tráfico de drogas y extorsiona a autoridades municipales.

No obstante, queda la solicitud del supuesto capo al gobierno de EUA y a la ONU a fin de que investiguen al gobierno mexicano, que “es la mafia más grande que hay”.

Al respecto, es de recordar que, en sus protestas que derivaron en bloqueos en las principales autopistas y carreteras nacionales, los dirigentes de los transportistas denunciaron también ser víctimas de extorsiones de las autoridades que se supone han sido comisionadas para protegerlos.

Gertz Manero ofrece ayudar a estudiantes mexicanos en Gran Bretaña

A reserva de que el caso sea examinado el próximo lunes por el pleno de la Comisión Permanente, el ex fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, fue ratificado embajador en Gran Bretaña por una comisión de trabajo de ese órgano que representa al Congreso de la Unión.

La Primera Comisión de la Comisión Permanente aprobó por 10 votos a favor y una abstención el nombramiento.

Para empezar, los legisladores del PAN, PRI y hasta del PT le hicieron el vacío al no participar en la sesión de ese grupo de trabajo para no validar el nombramiento que consideran no apegado a la ley.

La abstención fue del senador Luis Donaldo Colosio (MC), quien reprochó el procedimiento para que Gertz Manero fuera postulado por la presidenta Sheinbaum, ya que señaló que no se sustentó la “causa grave” para que dejara súbitamente su encargo en la Fiscalía General de la República (FGR).

Para su partido, dijo, la renuncia de Gertz Manero como fiscal no se ajustó “plenamente a los supuestos que establece la ley ya que una invitación para ocupar una embajada no constituye por sí misma una causa grave”.