Se invierten 13 mil mdp para la reconstrucción en estados afectados por lluvias: CSP

Se cumplirán compromisos

Además, entre 2026 y 2027, en Puebla se invertirán 5 mil mdp, aparte de los Programas para el Bienestar

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que para la reconstrucción en los cinco estados afectados por las lluvias intensas de octubre de 2025 se invierten 13 mil millones de pesos, de los que 2 mil 500 mdp se destinan a Puebla para obras carreteras, puentes y en materia de agua, además de que se realizarán relocalizaciones de viviendas.

“Como nos comprometimos, no solamente fue la atención en el momento de las lluvias a la población, el apoyo económico, además de la limpieza en todas las localidades, sino también la reconstrucción de las localidades, eso significa que van a quedar mejor que como estaban.

Es la reconstrucción de carreteras, la reconstrucción de obras de agua y drenaje, además el reconocimiento de los azolves en los ríos y recuperar el cauce de los ríos, los diques de contención, los puentes, todo lo que tiene que ver con la reconstrucción. Y además vivienda por vivienda vamos a ir, después del censo, para convencer a las familias de su relocalización y se les otorgará una vivienda a cada persona que tenga que ser relocalizada.

“Esto lo vamos a hacer tanto en Puebla, como en Veracruz, como en Hidalgo, que fueron los estados más afectados y por supuesto también la atención a Querétaro y San Luis Potosí, pero la mayor inversión en la reconstrucción después de las lluvias intensas va a ser en estos tres estados. La inversión total de la reconstrucción en los cinco estados es de alrededor de 13 mil millones de pesos y en el estado de Puebla son alrededor de 2 mil 500 millones de pesos”, explicó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo” que se realizó en la Escuela Militar de Sargentos de Puebla.

La Jefa del Ejecutivo Federal detalló entre 2026 y 2027 se destinarán 5 mil millones de pesos para distintas obras como la carretera en la Mixteca, la ampliación de la caseta de Amozoc, la limpieza del río Atoyac, además de la inversión en todos los Programas para el Bienestar.

“La inversión en Puebla entre 2026 y una parte 2027 será de alrededor de 5 mil millones de pesos, además de todos los Programas de Bienestar que se dan a cada familia, adulta mayor, con problemas con discapacidad, mujeres de 60 a 64 años y todos los programas de bienestar. A partir, principalmente de marzo inician las licitaciones”, agregó.

Se invertirán 2 mil 56 mdp en Puebla

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que en Puebla, para la reconstrucción de las zonas afectadas por las lluvias intensas, se invertirán 2 mil 56 mdp en 25 acciones en tres kilómetros (km) de la Red Federal Libre de Peaje; 63 acciones en 612 km de la Red Estatal y la intervención de 22 puentes con 12 rehabilitaciones, incluyendo El Encinal, Laberinto y Dos Cerros; siete construcciones en Paciotla II, Tlapehuala y Coyutla; así como tres ampliaciones de claro en El Tepetate, Xolotla y Ejido Jalpan; las obras comenzarán en marzo de este año.

En cuanto a los ejes prioritarios, informó que en la carretera Cuautla-Tlapa, en 2025 se trabajó en el entronque Palomas a Acatlán de Osorio de tres km, mientras que, en 2026, se intervendrán los tramos de Jantetelco – Izúcar de Matamoros y El Pitayo – Acatlán de Osorio. Además, por parte de Banobras se realizará la modernización de 15 km del tramo Puebla-Amozoc, la reubicación de la caseta de cobro de Amozoc y la construcción de un viaducto de 1.4 km.

Además, se destinan 96 mdp para la construcción de 15 km de caminos artesanales de los cuales, en 2025 se inició con los primeros 5 km con 226 trabajadores y en 2026 serán 10 km para siete caminos cuyos trabajos comenzarán en febrero. Respecto al MegaBachetón, detalló que son mil 228 mdp para pavimentar 381 km, bachear mil 134 km, colocar señalamientos en 2 mil 279 km y además llegará un tren de repavimentación al estado. En Infraestructura Educativa, en 2026 se construirá el Bachillerato Tecnológico San Andrés Cholula y la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en la Zona Metropolitana de la entidad.

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, destacó que en materia hídrica se contempla intervenir 19 municipios en Puebla a través de una inversión de 579 mdp para acciones de reconstrucción y reforzamiento de redes de agua potable, la reconstrucción y mejoramiento de los sistemas de drenaje, obras de protección contra inundaciones, así como de desazolve y rectificación de cauces.

“Diferendo Trump-Carney no afecta al T-MEC”

Sobre el diferendo entre el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, ante la coyuntura internacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que haya un choque y confió en que se mantenga el T-MEC.

La mandataria sostuvo que su administración continuará en el proceso para que el acuerdo comercial quede vigente. “Nosotros vanos a trabajar para que no se rompa, y creemos que es conveniente para los tres países mantener el acuerdo comercial. No lo llamaría choque de discursos, sino distintos puntos de vista frente a lo que está ocurriendo a nivel internacional”, dijo.

Indicó que ha tratado de hablar con el primer ministro canadiense, sin embargo sus agendas no han coincidido, por lo que seguirá buscando esa conversación; al igual que con su homólogo estadunidense.

Adelantó que la próxima semana, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará a Washington “para seguir trabajando sobre temas comerciales”.

Asimismo, dijo que hoy, un equipo encabezado por el subsecretario para América del Norte de la cancillería, Roberto Velasco, está en la capital estadunidense para dialogar con funcionarios de alto nivel de Estados Unidos y dar seguimiento al entendimiento bilateral en materia de seguridad.