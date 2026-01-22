La mexicana Andrea Dorantes conquista el Polo Sur

Travesía histórica

– Completó, sin asistencia, en 55 días una de las expediciones más extremas y exigentes del planeta

La mexicana Andrea Dorantes, atleta de resistencia, conquistó el Polo Sur, completando una de las expediciones más extremas y exigentes del planeta, realizada en solitario, sin asistencia externa y 100% autosuficiente, desde Hércules Inlet hasta el punto austral del planeta, en la Antártida.

Con ello, la exploradora nacida en León, Guanajuato, se convirtió en la primera persona latinoamericana y apenas la mujer número 17 en el mundo en lograr esta hazaña, recorriendo más de 1,130 kilómetros a través de uno de los entornos más hostiles de la Tierra

La histórica expedición inició el 24 de noviembre y culminó el 17 de enero, tras cerca de 55 días de travesía. Durante ese tiempo, la atleta avanzó completamente sola, sin ver a otra persona durante días, enfrentando temperaturas de hasta -30 °C y un aislamiento absoluto.

Para lograr esta hazaña, Dorantes arrastró un trineo con un peso inicial de 112 kilos, cargado con más de 60 de alimento, sosteniéndose con un consumo diario de entre 5,000 y 6,000 calorías, una dieta repetitiva diseñada para resistir el desgaste extremo.

El Polo Sur se encuentra a 2,800 metros sobre el nivel del mar, lo que añade un reto fisiológico adicional a una travesía considerada como una de las pruebas físicas y mentales más duras del planeta. En la Antártida no hay animales, vegetación ni referencias visuales, solo blanco infinito, frío extremo.

Más allá del desafío técnico, la expedición implicó enfrentar la soledad prolongada y la resistencia mental en un entorno donde el horizonte es uniforme y el silencio absoluto. Cada jornada significó avanzar sin referencias, sin apoyo humano y con la presión constante de mantener el ritmo para sobrevivir en uno de los climas más hostiles del planeta.

Sobre “Andy” Dorantes, es preciso mencionar que es una destacada exploradora y alpinista, famosa por ser la mujer latinoamericana más joven en alcanzar las Siete Cumbres (las montañas más altas de cada continente).

Asimismo, se le atribuye ser la primera persona de Latinoamérica en cruzar Groenlandia en esquí y en esquiar desde la última latitud hasta el Polo Sur en solitario, rompiendo récords de velocidad y resistencia en expediciones extremas.

Dorantes es una figura destacada del montañismo y la exploración extrema. Es la mujer latinoamericana más joven en completar las Siete Cumbres, ha conquistado el Monte Everest, cruzado Groenlandia en esquí y ahora suma el Polo Sur como uno de los logros más importantes de su carrera.

Logros notables, además del reciente:

Las Siete Cumbres: La persona más joven de Latinoamérica en escalar las cimas más altas de los siete continentes y en lograrlo en el menor tiempo registrado.

Monte Everest: La mujer latinoamericana más joven en conquistar el Everest.

Polo Sur: Primera persona latinoamericana en esquiar desde Hércules Inlet hasta el Polo Sur, una expedición de más de 1,130 km en solitario y autosuficiencia total.

Groenlandia: Primera mujer y persona de México en cruzar Groenlandia en esquí, recorriendo 600 km en 30 días.