El once ideal histórico de México en mundiales

Una generación que movía pasión por la camiseta verde

Los gigantes que el fútbol actual envidia de cara al Mundial 2026

Por Arturo Arellano

Una generación que movía pasión por la camiseta verde, no por patrocinio: así era el fútbol mexicano en sus mejores épocas. Analizar el equipo de ensueño de México en Copas del Mundo es recordar que el deporte tiene memoria, y la actual selección parece haber perdido la suya.

El fútbol mexicano tuvo su época de gloria. No era hace siglos: apenas en las últimas tres décadas México contó con futbolistas de una talla que hoy parece inalcanzable. Mientras la Selección Mexicana actual se debate entre la mediocridad y la falta de compromiso, los nombres que brillaron en Copas del Mundo resuenan como un recordatorio de lo que fuimos.

El once ideal histórico

de México en mundiales

Este es el once ideal histórico de México en Mundiales, un equipo que no solo ganaba partidos, sino que cargaba con el peso de la responsabilidad nacional.

Portería: El Innovador (1994-2002). Cuando se habla de los grandes porteros mexicanos, inevitablemente surge el nombre de Jorge Campos. En 1993, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol lo reconoció como el tercer mejor portero del mundo, un título que ningún otro mexicano ha alcanzado.

Durante sus dos Mundiales como titular, México llegó a octavos de final. En 1994, detuvo un penalti contra Bulgaria y recibió apenas cuatro goles en toda la fase de grupos. Campos no solo atajaba; también anotaba—47 goles en su carrera profesional hacen de él, el portero más goleador en la historia del fútbol, una cifra que difícilmente será superada. La razón de su inclusión no radica solo en estadísticas. Campos transmitía seguridad, ese factor intangible que los equipos campeones poseen.

Defensa Derecha: El Técnico (1978). Ignacio Flores representa una era distinta del fútbol mexicano, cuando la técnica defensiva era sinónimo de disciplina. Aunque participó en apenas una Copa del Mundo, su legado como el lateral derecho más técnico de la historia mexicana lo justifica en este equipo.

En una época donde muchos defensas mexicanos se limitaban a la contención, Flores destacaba por su capacidad de leer el juego y su precisión en el pase. Era el tipo de jugador que la Selección necesitaría en un equipo ideal.

Defensa Central Derecho: El Káiser (2002-2018). Rafael Márquez es, sin debate, el mejor defensor que ha producido México. Jugó en cinco Mundiales—2002, 2006, 2010, 2014 y 2018—una hazaña que comparte solo con Antonio Carbajal y Andrés Guardado. En 19 partidos mundialistas, Márquez fue capitán en cinco ocasiones, un récord histórico que habla de la confianza que los entrenadores depositaban en él.

Lo más notable de Márquez es que fue el único mexicano en anotar en tres Mundiales diferentes: Argentina 2006, Sudáfrica 2010 y Croacia 2014. Sus 17 goles internacionales lo colocan como el segundo máximo goleador mexicano de todos los tiempos. Para un defensa, esta cifra es extraordinaria.

Defensa Central Izquierdo: El Emperador (1994-2006). Claudio Suárez ostenta el récord histórico de más partidos jugados con la Selección Mexicana: 177 apariciones en una carrera que duró desde 1992 hasta 2006. En sus tres Mundiales—1994, 1998 y 2006—fue un pilar defensivo que rara vez fallaba.

El apodo de «El Emperador» no era casualidad. Suárez era un líder nato, un defensor que imponía su autoridad en la zaga con una anticipación defensiva que pocos han igualado en la historia mexicana. Fue capitán desde 1998, una responsabilidad que nunca delegó. En la Copa Confederaciones 1999, Suárez fue el capitán del equipo que conquistó el único título de un torneo mayor que México ha ganado (además de las Copas Oro).

Lateral Izquierdo: La Potencia (2006-2014). Carlos Salcido jugó tres Mundiales por México: 2006, 2010 y 2014. En 10 partidos mundialistas, se consolidó como uno de los laterales más ofensivos que ha tenido la Selección. Su capacidad de disparo desde media distancia era temible; sus centros, precisos.

Lo que distingue a Salcido es su potencia física. En la Copa FIFA Confederaciones 2005, fue el responsable de marcar a Ronaldinho en un duelo donde México superó a Brasil 1-0.

Volante Defensivo: El Equilibrio Absoluto (1998-2006). Pável Pardo jugó en dos Mundiales: Francia 1998 y Alemania 2006. En el primero, participó en los cuatro partidos que disputó México; en el segundo, fue titular en todos ellos, una muestra de su evolución como jugador.

Lo que hacía especial a Pardo era su golpe de balón privilegiado. Pocos mediocampistas mexicanos han tenido la capacidad de efectuar pases largos con la precisión de «El Comandante», como se le conocía por su liderazgo táctico. En 2006, su extraordinaria actuación en el Mundial lo llevó a la Bundesliga, donde se convirtió en campeón con el Stuttgart en 2007—el único título de liga en su carrera.

Volante Mixto: La Constancia (2006-2022). Andrés Guardado jugó en cinco Mundiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. A los 181 partidos internacionales, ostenta el récord histórico de más apariciones con la Selección Mexicana.

El «Principito» fue durante casi dos décadas el símbolo de la constancia mexicana. Debutó en el 2006 como una carta de esperanza; en 2022, se despidió como una leyenda. Con 29 asistencias en su carrera, fue el máximo asistente de la Selección Mexicana. Ganó tres Copas Oro (2011, 2015, 2019) y fue parte del equipo que conquistó la Copa Concacaf 2015. Su único gol en un Mundial llegó en Brasil 2014, contra Croacia.

Enganche: El Polémico (1998-2010). Cuauhtémoc Blanco fue el primer mexicano en anotar en tres Mundiales diferentes: Bélgica 1998, Croacia 2002 y Francia 2010. En sus 122 partidos internacionales, anotó 38 goles, siendo el máximo anotador mexicano en competencias oficiales.

El «Wilo Jorobado» era pura picardía y talento. En el campo, era impredecible: podía cambiar un partido con un toque de genio o frustrarlo con una decisión arriesgada. Pero lo cierto es que sus momentos de lucidez compensaban cualquier riesgo. En 1998, su gol a Bélgica fue una muestra de su calidad técnica. En 2002, transformó un penalti contra Croacia. En 2010, nuevamente desde el punto blanco, anotó a Francia.

Blanco no era un mediocampista convencional. Era un enganche, un número 10 que creaba oportunidades donde no las había. Su visión de juego, su capacidad de regate y su olfato goleador lo hicieron indispensable en tres Mundiales. Ganó dos Copas Oro (1996, 1998) y la Copa Confederaciones 1999.

Extremo Derecho: El Matador (1998-2002). Luis Hernández es el máximo goleador mexicano en una sola edición de Copa del Mundo: cuatro tantos en Francia 1998. Pero más allá de números, Hernández representa un tipo de delantero que ya no existe en México: alguien dispuesto a sufrir, a robar balones, a morir por la camiseta.

Su gol contra Holanda en el minuto 94 de 1998 es legendario. Cuando México perdía 2-1, Hernández recibió un balonazo en el área, y con una barrida acrobática, empató el partido e impulsó a México a octavos de final. En 85 partidos internacionales, anotó 35 goles.

El «Matador» no era el futbolista más técnico, pero era el más efectivo. Su rabia, su determinación y su hambre goleador lo hacían letal. Jugó un Mundial más en 2002, completando su legado como un extremo derecho que marcó era.

Extremo Izquierdo: La Elegancia (1994-1998). Ramón Ramírez fue el mejor carrilero/extremo zurdo que México ha producido. En sus dos Mundiales—Estados Unidos 1994 y Francia 1998—fue un creador de juego desde la banda izquierda. Sus centros eran precisos, su técnica depurada.

Ramírez jugó en los mejores clubes mexicanos: Santos, Chivas, Pachuca y Cruz Azul, acumulando 700 partidos en la Liga Mexicana. Su versatilidad le permitía jugar como carrilero puro o como extremo ofensivo.

Delantero: La Jerarquía Incuestionable (1978-1994). Hugo Sánchez es, sin debate, el mejor futbolista mexicano de la historia. En sus 58 partidos internacionales, anotó 29 goles. Participó en tres Mundiales: Argentina 1978, México 1986 y Estados Unidos 1994.

Lo sorprendente es que Sánchez brilló mucho más en clubes que en la Selección. En el Real Madrid, fue una leyenda; en el Tri, nunca logró repetir esa magia. En 1986, cuando México fue anfitrión, anotó un gol contra Bélgica en la fase de grupos. En 1994, apenas participó en un partido. En 1978, fue apenas un pichoncito en un torneo donde México terminó último.

Sin embargo, su jerarquía como futbolista lo justifica en este once ideal.

La banca ideal: Si el once ideal fuera un torneo, la banca sería competitiva. Algunos nombres que merecerían estar ahí: En portería, Guillermo Ochoa, aunque no fue titular en todos sus Mundiales, participó en cinco ediciones. En defensa, Alberto García-Aspe fue un defensor central sólido que participó en dos Mundiales (1994 y 1998). En ataque, Javier Hernández («Chicharito») fue importante en tres Mundiales y anotó en dos ediciones distintas.

¿Qué falta en la actualidad?

Cuando se observa el once ideal histórico y se compara con la Selección Mexicana de hoy, el contraste es doloroso. Los jugadores de las décadas anteriores compartían características que los actuales parecen haber perdido:

Jugadores como Claudio Suárez y Andrés Guardado rara vez rechazaban una convocatoria. La selección era un honor, no un trámite. Hoy, muchos futbolistas ven la Selección como una obligación comercial, algo que interfiere con sus calendarios de clubes. Luis Hernández, Rafael Márquez y Carlos Salcido no trepidaban en meter el cuerpo. No era brutalidad; era disposición. Estaban dispuestos a sufrir por la camiseta. Los actuales, a menudo, parecen sufrir por cualquier cosa menos por su selección.

Ninguno de los jugadores históricos tuvo carreras erráticas. Guardado, Suárez y Márquez fueron titulares indiscutibles durante años. Hoy, los jugadores mexicanos fluctúan entre brillar un torneo y desaparecer en el siguiente.

La realidad actual es desgarradora. En 2024, México solo tenía cuatro futbolistas jugando en Europa con regularidad: Edson Álvarez (West Ham), Johan Vásquez (Genoa), César Montes (Almería) y Santiago Giménez (Feyenoord).

Según Ricardo Peláez, exdirector deportivo de América, Cruz Azul y Guadalajara, «no estamos produciendo jugadores, no está saliendo talento nuevo, estamos atorados por malas decisiones que se han tomado desde hace años». En los noventas, cuando Peláez quería jugar para la Selección, había diez futbolistas compitiendo por su posición. Hoy, la competencia interna ha desaparecido.

La eliminación de México en la Copa América 2024, donde no pasó de la fase de grupos, fue un síntoma de una enfermedad más profunda: la ausencia de una cantera competitiva en la Liga Mexicana. Los clubes no están formando futbolistas; están comprando piezas de descuento para complementar sus plantillas.

El deber de entrega

en la selección nacional

Jugar para la Selección Nacional no debería ser un negocio. Debería ser el honor más grande en la carrera de un futbolista. Cuando se viste la camiseta verde, blanca y roja, se representa a 130 millones de mexicanos que viven la ilusión de ver a su país triunfar en el mayor escenario del fútbol, los jugadores históricos que hemos analizado entendían esto.

Hoy, muchos futbolistas mexicanos usan la Selección como una vitrina comercial. Llegan lesionados, juegan desenfocados, se quejan de los árbitros en lugar de culpar a su falta de preparación. El contraste es vergonzoso.

Rumbo al Mundial 2026

Javier Aguirre fue nombrado entrenador de la Selección Mexicana con una promesa: «Hacer el mejor Mundial en la historia posible para México». Su meta es llegar al sexto partido (es decir, octavos de final en el nuevo formato), superando la performance de 1986 y 1970 cuando México jugó cuartos de final.

México juega en el Grupo A con Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del Playoff D de la UEFA (probablemente Portugal o Macedonia). La ventaja es la localía: México jugará al menos tres partidos en casa, en el Estadio Ciudad de México. Javier Aguirre ya ha aclarado que los porteros están definidos, aunque no ha revelado nombres.

El camino es posible, pero requiere algo que la Selección Mexicana ha perdido: la unidad, el sacrificio y la pasión pura por defender colores. Sin ello, todos los Aguirres del mundo no podrán construir un equipo que compita.