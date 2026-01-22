Nueva tormenta invernal y frente frío azotan a México

Alertan de más nevadas y lluvias

Bajas temperaturas desde este viernes y hasta el martes en el noreste, oriente y sureste

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que el frente frío número 30 y la formación de la tercera tormenta invernal de la temporada generarán, entre el fin de semana hasta el martes, un periodo de lluvias, nevadas, bajas temperaturas y viento intenso.

El organismo precisó que el frente frío se aproximará el viernes al noreste de México y avanzará lentamente desde el sábado y hasta el martes sobre el noreste, oriente y sureste, así como la península de Yucatán, impulsado por una masa de aire ártico.

Esa configuración provocará un evento de Norte prolongado y muy fuerte, con oleaje elevado en costas del sureste mexicano, como en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, además de Tabasco, Campeche, Yucatán y el norte de Quintana Roo.

El SMN también previó descenso marcado de temperatura y heladas en el noreste, oriente y centro del país, así como en zonas altas del sureste, con posible caída de nieve o aguanieve en áreas de Nuevo León y Coahuila, y cimas montañosas del centro y oriente. Además, alertó por lluvia engelante en regiones de Coahuila, Nuevo León, el noroeste de Tamaulipas y San Luis Potosí.

Para el sábado 24 de enero, el SMN pronosticó temperaturas de -10 a -5 grados en sierras de Durango y de -5 a 0 en zonas altas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, con lluvias muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.

“Las lluvias pronosticadas podrían ser con descargas eléctricas y granizo. Las precipitaciones puntuales muy fuertes podrían generar deslaves, encharcamientos e inundaciones”, advirtió el SMN.

El domingo 25, anticipó mínimas de -20 a -15 grados en sierras de Chihuahua, evento de Norte con rachas de hasta 90 km/h en Tamaulipas y Veracruz, y oleaje de tres a cuatro metros en esas costas. El SMN pidió seguir avisos oficiales y actualizaciones, pues el lunes 26 existe mayor incertidumbre por el horizonte del pronóstico.

“Se prevé que las bajas temperaturas continúen el lunes 26 de enero; sin embargo, existe incertidumbre al ser mayor el tiempo del pronóstico, por lo que se le pide a la población estar pendiente de las actualizaciones durante los siguientes días”, concluyó el organismo.

“Potencialmente mortal” en EU

Un escenario meteorológico extremo amenaza Estados Unidos para este fin de semana, con una peligrosa combinación de aire ártico, tormentas invernales prolongadas, episodios de nieve intensa, hielo y ráfagas de viento.

Una masa de aire ártico excepcionalmente fría y seca se desplaza desde las Grandes Llanuras hacia el este y el sur de Estados Unidos. Esto extenderá temperaturas extremas a una vasta región que abarca desde el norte de ese país hasta el valle del Mississippi, Illinois en el Medio oeste y zonas del Atlántico medio y el estado de Nueva York. Autoridades advierten que se trata de una tormenta «potencialmente mortal» y que los daños podrían rivalizar con los de un huracán categoría 3 o más.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), este pulso gélido avanzará acompañado por vientos persistentes que intensifican de forma notable la sensación térmica.

En los estados del norte de las Grandes Llanuras, los valores podrían descender por debajo de -50°F (-45°C). En tanto, las condiciones bajo cero se expandirán hacia el sureste, hasta alcanzar sectores del Atlántico medio, el valle medio del Mississippi y las Llanuras del sur.

Este contexto elevará de manera considerable el riesgo de hipotermia y congelación para cualquier persona expuesta al aire libre sin protección adecuada. Las autoridades remarcaron que incluso breves periodos en el exterior pueden resultar peligrosos, especialmente para personas mayores, niños y quienes no cuentan con refugio calefaccionado.

Nieve y hielo en expansión

En paralelo al avance del aire ártico, un sistema invernal de gran magnitud comenzará a consolidarse este jueves, con impacto directo a partir del viernes y durante todo el fin de semana. Este evento, catalogado como de larga duración, se desplazará desde las Altas Llanuras del sur y las Montañas Rocosas hacia el noreste del país norteamericano.

La interacción entre el aire extremadamente frío en superficie, un frente activo y una perturbación en niveles medios procedente del norte de México dará lugar a una combinación compleja de fenómenos invernales. Se esperan nevadas significativas al norte del eje principal del sistema, mientras que al sur dominarán el hielo y el aguanieve.

Según AccuWeather, más de dos docenas de estados se verán afectados por este episodio, con un alcance que podría involucrar a más de 150 millones de personas. El meteorólogo senior Alex Sosnowski advirtió que la magnitud del evento podría provocar interrupciones prolongadas en el suministro eléctrico y severas complicaciones en el transporte terrestre y aéreo.