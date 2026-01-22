SEP: más escuelas y más oportunidades para jóvenes con 130 ciberbachilleratos en 2026

Más oportunidades de estudiar

Se construirán en comunidades donde no existen planteles cercanos, destaca Mario Carrillo

La construcción de 130 Ciberbachilleratos en 2026, marcará un paso decisivo para ampliar el acceso a la Educación Media Superior en México, especialmente en comunidades donde no existen planteles cercanos, afirmó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Señaló que este nuevo modelo responde al compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de garantizar que ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar por falta de espacios educativos.

Uno de los ejes centrales de este modelo, aseguró, es la cercanía con los hogares de las y los estudiantes, ya que los planteles estarán ubicados en zonas estratégicas para reducir traslados largos y costosos, y para que estudiar no implique riesgos ni gastos excesivos para las familias.

Agregó que las y los jóvenes podrán cursar, de acuerdo con la ubicación de cada plantel, alguna de las 15 nuevas carreras del Sistema Nacional del Bachillerato. Asimismo, señaló que, además de los espacios destinados al aprendizaje académico, los Ciberbachilleratos contarán con áreas para la cultura y el deporte, al reconocer que la educación integral va más allá del aula. Estos espacios fomentarán la creatividad, la convivencia, la identidad comunitaria y hábitos de vida saludables entre las y los estudiantes.

El titular de la SEP comentó que los 130 planteles forman parte de las 202 acciones que se llevarán a cabo este año para ampliar la infraestructura de Educación Media Superior, las cuales incluyen la construcción de 20 nuevos bachilleratos tecnológicos y 52 ampliaciones. Estas acciones permitirán disponer de 65 mil 400 espacios adicionales en beneficio de las y los estudiantes de nivel medio superior.

Delgado Carrillo destacó que estos nuevos centros educativos, que forman parte del Plan Integral del Sistema Nacional del Bachillerato 2026, representan un nuevo modelo diseñado para responder a las realidades actuales de las y los estudiantes, ya que combinan el uso de tecnologías digitales con acompañamiento académico, lo que permitirá una formación flexible, pertinente y de calidad.

Asimismo, comentó que este modelo busca fortalecer el tejido social al convertirse en centros comunitarios donde la educación, la cultura y el deporte convivan en un mismo espacio. De esta manera, los Ciberbachilleratos serán puntos de encuentro que impulsen el desarrollo local y la participación juvenil.

La construcción de estos 130 planteles representa una apuesta clara por la equidad educativa, al acercar opciones de bachillerato a quienes históricamente han enfrentado mayores barreras para continuar sus estudios. Se trata de una respuesta concreta a la creciente demanda de espacios en la Educación Media Superior.

Con esta iniciativa, aseguró Delgado Carrillo, el Gobierno de México y la Secretaría de Educación Pública reafirman su visión de que la educación debe ser accesible, cercana e integral, mediante un modelo innovador que coloca en el centro a las personas, sus comunidades y su futuro.