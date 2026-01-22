Equipo multidisciplinario del IMSS salva la vida de paciente con infarto en el HGR No. 25

“General Ignacio Zaragoza”

Gracias a la rápida activación de la estrategia Código Infarto y a la oportuna intervención del personal médico, un equipo multidisciplinario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) salvó la vida de un hombre de 66 años que ingresó de urgencia al recién inaugurado Hospital General Regional (HGR) No. 25 “General Ignacio Zaragoza”.

El paciente, identificado como Tomás “N”, acudió a Urgencias con dolor torácico de tres horas de evolución y adormecimiento en el brazo izquierdo. Ante el cuadro clínico y sus antecedentes, se activó de inmediato el protocolo correspondiente, informó el director del HGR No. 25, Miguel Ángel López Suástegui.

La estrategia institucional Código Infarto permite establecer el diagnóstico en menos de 10 minutos en pacientes con sospecha de infarto agudo al miocardio, así como iniciar el tratamiento con medicamento intravenoso en un lapso menor a 30 minutos, lo que resulta determinante para preservar la vida y reducir el riesgo de complicaciones graves.

“El electrocardiograma realizado al ingreso corroboró el diagnóstico de infarto agudo al miocardio, por lo que el paciente fue trasladado de manera inmediata al área de reanimación, donde permaneció bajo vigilancia”, explicó López Suástegui.

Posteriormente, el señor Tomás fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde recibió manejo especializado durante cuatro días, con vigilancia hemodinámica estrecha, estudios de control y valoración permanente por parte de un equipo multidisciplinario.

Tras mostrar una evolución clínica favorable, el paciente fue egresado de la UCI y quedó a cargo del servicio de Medicina Interna para continuar con el tratamiento y seguimiento establecidos por el área de Cardiología.

El director del hospital destacó que este caso ejemplifica el impacto positivo de contar con infraestructura hospitalaria moderna y cercana a la población derechohabiente.

“El paciente reside a aproximadamente 15 minutos del hospital, lo que permitió una atención inmediata ante un evento cardiovascular agudo. Anteriormente, su hospital de referencia se localizaba en Texcoco, lo que habría incrementado de manera significativa el riesgo de complicaciones y mortalidad”, subrayó.

Por su parte, el señor Tomás “N” expresó su agradecimiento y satisfacción por la atención recibida en el HGR No. 25, y reconoció el profesionalismo del personal que lo atendió desde su ingreso.

“Desde que llegué al hospital me sentí más seguro y la forma en la que me atendieron fue excelente. Me recibió un grupo de varias personas que me suministraron medicamento y me estuvieron revisando en todo momento. Contar con este hospital es una garantía; de lo contrario, no lo estaría platicando”, señaló.

Asimismo, destacó la importancia de la cercanía del hospital para su recuperación. “El trayecto hasta mi hospital anterior era muy largo, más de hora y media, y con tráfico aún más. Saber que ya estaba la Clínica 25 fue muy gratificante. Hoy me siento completo y bien”, agregó.

Desde su puesta en marcha, el HGR No. 25 “General Ignacio Zaragoza” ha atendido a más de cinco mil 800 pacientes en Urgencias, realizado más de 300 cirugías, más de siete mil 300 estudios de radiología y 77 sesiones de hemodiálisis, lo que confirma su papel como unidad estratégica en la región.