Invertirá gobierno federal 5 mil 812 mdp en obras de infraestructura en Puebla

Presenta SICT proyectos en la mañanera

Jesús Esteva Medina destacó que el programa MegaBachetón en el estado tendrá una inversión de mil 228 mdp

El gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), presentó los Proyectos de Infraestructura para el Estado de Puebla durante 2026.

En la Conferencia del Pueblo, encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que a través de cinco acciones se invertirán 5 mil 812 millones de pesos y se generarán 17 mil 436 empleos.

Esteva Medina, explicó que entre las obras que se emprenderán están la construcción de otro Bachillerato Tecnológico en San Andrés Cholula y un plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en la Zona Metropolitana del estado.

Sobre las tareas de reconstrucción por las afectaciones de las lluvias del año pasado, mencionó que se invertirán 2 mil 56 millones de pesos para rehabilitar 3 kilómetros de la Red Carretera Federal y 612 kilómetros de la Red Carretera Estatal.

Entre los trabajos a realizar se encuentran la estabilización de taludes, obras de drenaje, muros de contención y bacheo; además se rehabilitarán 12 puentes, se construirán siete más y se realizarán ampliaciones de claro en tres más.

Por otra parte, el funcionario federal informó que a partir de febrero y con una inversión de 2 mil 398 millones de pesos se modernizarán 49 km del Eje Prioritario Cuautla-Tlapa, que conecta a Puebla con Morelos y Guerrero.

Se trabajará en los tramos Jantetelco-Izúcar de Matamoros y El Pitayo-Acatlán de Osorio en donde se intervendrán cinco puentes y seis entronques “también traemos de Tehuacán a Huajuapan de León en el Programa Lázaro Cárdenas, en toda la región de La Mixteca”.

Asimismo, señaló que en 2025 con una inversión de 31 mdp se avanzó en 5 km de Caminos Artesanales y este año se construirán siete más a lo largo de 10 km con una inversión de 65 millones de pesos.

En inversión mixta, el titular de la SICT dijo que, junto con Banobras se modernizarán 15 km del tramo Puebla-Amozoc que pasará de 4 a 6 carriles, la inversión será de 16 mil 700 millones de pesos, se reubicará la caseta Amozoc y se construirá un viaducto de 1.4 kilómetros.

Respecto al MegaBachetón 2026, Esteva Medina precisó que con mil 228 millones de pesos intervendrán mil 515 kilómetros, que incluyen los corredores Puebla-Veracruz, el Transístmico y el Corredor del Golfo.

Entre las acciones se encuentran: pavimentación de 381 km; bacheo de mil 134 km y señalamiento en 2 mil 279 km “estará llegando un Tren de Repavimentación al estado, además de los ocho trenes que trae ya el gobierno estatal. Y estamos viendo hacer sinergia con maquinaria que ellos tienen, abrir algunos caminos y poder nosotros colocar la carpeta asfáltica”.