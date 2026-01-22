Se presenta la estrategia Avanzamos por México, alianza estratégica para digitalizar los Pueblos Mágicos

Hidalgo participa en el Foro BBVA Turismo e Inversión en Fitur

La estrategia Avanzamos por México, impulsada por la Secretaría de Turismo del Gobierno de México en alianza con BBVA, se presentó en el marco del Foro BBVA Turismo e Inversión como parte de las actividades de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026 en Madrid, España.

En este contexto, Hidalgo participó con el respaldo del gobernador Julio Menchaca Salazar, a través de la representación de la secretaría de Turismo, Elizabeth Quintanar Gómez, reafirmando su compromiso con la innovación y la proyección internacional a favor de las comunidades del estado.

Este proyecto nacional busca digitalizar a los 177 Pueblos Mágicos como una palanca de competitividad y modernización, integrando sistemas de pago, puntos de venta digitales y capacitaciones semestrales para los prestadores de servicios turísticos.

Los municipios de Real del Monte y Zempoala ya se incorporan a esta estrategia, y en el corto plazo se sumarán nuevas iniciativas para consolidar la integración de los nueve Pueblos Mágicos de Hidalgo.

La participación de Hidalgo en Fitur 2026 contempló conversatorios y encuentros con actores clave del sector. En estos espacios, Elizabeth Quintanar y Sebastián Ramírez Mendoza, directora general del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur), compartieron ante medios internacionales la relevancia del turismo comunitario como motor de desarrollo regional.

También se sostuvo un diálogo, en torno a sostenibilidad e inclusión social, con Juliana Bettini, especialista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se coincidió con la Secretaría de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, en la visión de consolidar a México como potencia turística global.

Asimismo, Hidalgo estuvo presente en el acto inaugural de Ventana a México, presidido por la secretaría de Turismo de México. Este espacio abrió un nuevo capítulo en el corazón de Madrid, impulsando la promoción, exhibición y comercialización de artesanías mexicanas, al mismo tiempo que reconoce el talento y el trabajo de las comunidades.

La meta no es únicamente atraer más visitantes, sino generar mayor valor por cada experiencia, fortaleciendo cadenas regionales de producción y garantizando que el turismo se beneficie directamente a las comunidades, como lo ha plasmado el gobernador Julio Menchaca Salazar en el Plan Estatal de Desarrollo.