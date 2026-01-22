LLEGA AL CANAL VEINTIDÓS “LAS PIONERAS: LAS PRIMERAS CINEASTAS DEL CCC”

CICLO QUE RECONOCE Y VISIBILIZA EL APORTE DE LAS MUJERES EN EL MUNDO AUDIOVISUAL

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la televisora y el CCC, transmitirá quince películas realizadas por las primeras generaciones de directoras formadas en el Centro de Capacitación Cinematográfica

A partir del 24 de enero, se proyectarán los sábados a las 22 h, a través de la señal 22.1 y por streaming

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de Canal Veintidós y el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), lleva a la televisión el ciclo “Las pioneras: las primeras cineastas del CCC”, como parte de las celebraciones por el 50 aniversario de dicha institución dedicada a la formación integral de cineastas.

Se recuperan cintas realizadas por las primeras generaciones de directoras egresadas de la escuela que, a partir del 24 de enero de 2026, se transmiten por el Canal de las Culturas de México, los sábados a las 22 h.

La programación incluye los primeros trabajos de once generaciones, desde 1975 hasta 1989, de realizadoras que después se consolidaron como referentes del cine mexicano, tales como Busi Cortés, Maryse Sistach, Dana Rotberg, Eva López Sánchez, Patricia Martínez de Velasco y Tatiana Huezo. Las obras ofrecen una mirada femenina sobre la realidad social, familiar, laboral y política del país, con un impacto importante, pues varias de ellas fueron nominadas y premiadas con el Ariel.

Resultado de un esfuerzo conjunto del Centro de Capacitación Cinematográfica y Estudios Churubusco, que digitalizaron los cortos y largometrajes a partir del material positivo en 16 mm que se encuentra en el acervo del CCC, la muestra recupera obras que no se proyectaban desde hace más de 20 años.

El ciclo inicia con Lejos de las fiestas (1982), un metraje de ficción a cargo de Olga Cáceres. Presenta a una pareja que intenta reencontrarse después de un tiempo de separación. Continua con Claudia Magli y su cortometraje Coyoacán (1983), en que una pareja decide experimentar y abrir su relación, algo que la pone a prueba. Ambas producciones fueron nominadas al Premio Ariel en la categoría Mejor cortometraje en los años 1983 y 1984, respectivamente.

La cartelera se complementa con:

31 de enero. Monse (1978) de Gloria Ribé y A la misma hora (1987) de Teresa Mendicuti

7 de febrero. La neta, no hay futuro (1988) de Andrea Gentile y El rutas (1984) de Elsie Mendez

14 de febrero. Árido (1993) de Tatiana Huezo, Goitia (1980) de Olga Cáceres, La venganza (1989) de Eva López Sánchez y Un frágil retorno (1981) de Busi Cortés.

21 de febrero. Las Buenromero (1979) de Busi Cortés, Solo un grito solo (1978) de Magdalena Acosta, No se asombre sargento (1989) y Objetos perdidos (1992), ambos de Eva López Sánchez.

28 de febrero. La vida toda (1979) de Carolina Fernández, Nina (1989) de Ángeles Sánchez, El sótano (1988) de Patricia Martínez de Velasco, Entre la presencia y el olvido (1988) de Laila Heiblum y Claudio Rocha, y ¿Y si platicamos de agosto…? (1980) de Maryse Sistach.

Las pioneras: las primeras cineastas del CCC reconoce y visibiliza el aporte de las mujeres en el mundo cinematográfico, al mismo tiempo que preserva el patrimonio fílmico y promueve la igualdad de género en el cine mexicano.