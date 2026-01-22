UAEMéx realizará el Segundo Congreso Internacional de Cultura Física y Deporte

El evento será gratuito, incluirá talleres prácticos y reunirá a expertos de Cuba, Rumania y México

Toluca, Méx. – 21 de enero de 2026.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), a través de la Dirección de Cultura Física, llevará a cabo del 3 al 6 de febrero el Segundo Congreso Internacional de Cultura Física y Deporte, un encuentro académico que tendrá como sede la Unidad Deportiva “Lic. Adolfo López Mateos” y contará con la participación de ponentes nacionales e internacionales de reconocido prestigio.

El director de Cultura Física de la UAEMéx, Luis Antonio Zimbrón Romero, explicó que este congreso es el resultado de un proceso académico iniciado hace dos años con la Primera Semana del Ciclo Internacional de Conferencias, que posteriormente evolucionó al Primer Congreso Internacional de Cultura Física y Deporte, el cual registró una destacada participación y resultados altamente satisfactorios.

Detalló que esta segunda edición tendrá una duración total de 25 horas, incorporará, por primera vez, talleres prácticos de aprendizaje y otorgará reconocimiento académico, con el objetivo de actualizar y capacitar al recurso humano en el ámbito de la cultura física.

Lo anterior permitirá mantener a profesionales y estudiantes a la vanguardia en elementos fundamentales de la disciplina, además de brindar mejores herramientas a entrenadoras, entrenadores, alumnas y alumnos en los ámbitos deportivo, recreativo y educativo.

Zimbrón Romero destacó que el evento será totalmente gratuito, con la finalidad de facilitar el acceso al conocimiento especializado y propiciar el intercambio de experiencias entre destacados profesionales del área.

En el ámbito internacional, confirmó la participación de José Manuel Benítez, egresado de la Escuela Internacional de Educación Física y Deporte “Manuel Fajardo”, de La Habana, Cuba, quien abordará aspectos neurológicos en el deporte; Traian Lalu, fisiólogo del deporte originario de Rumania, y Carlos Duarte, especialista cubano en boxeo universitario.

A nivel nacional, el Congreso contará con la participación de Emmanuel Novas, especialista en boxeo; Héctor Tlatoa Ramírez, coordinador del Centro de Medicina y de la Actividad Física y el Deporte de la UAEMéx; Edgar Armando Bermúdez García, quien impartirá una ponencia sobre dietas en el deporte, y Agustín Marbán, director del deporte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, quien abordará temas relacionados con la administración deportiva.

El Congreso también contará con la asistencia del nuevo titular del deporte estatal, Miguel Ángel Sánchez González; del especialista en fútbol americano, Martín García Terán, y de Alejandrina Zamora, quien abordará el tema del deporte adaptado.

Zimbrón Romero explicó que el enfoque pedagógico del congreso se basa en la transmisión del conocimiento a partir de la praxis y la motricidad humana, integrando corrientes conductistas y constructivistas, lo que permite vivenciar el conocimiento teórico en la práctica deportiva.

Indicó que este modelo ha tenido un impacto directo en los resultados deportivos de la UAEMéx, reflejado en las 71 medallas históricas obtenidas en los Campeonatos Nacionales ANUIES del ciclo anterior.

Finalmente, informó que los talleres prácticos estarán dirigidos principalmente a entrenadoras y entrenadores universitarios, promotores deportivos, alumnas y alumnos de la Facultad de