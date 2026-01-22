nalizan en la UAEMéx el papel del café en las ruralidades del sur del Estado de México

Tejupilco, Méx.- En el marco de la cuarta sesión del Seminario “La vida en el centro. Cuidados, trabajos y bien común desde los territorios”, la Unidad Académica Profesional Tejupilco de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) fue sede de la conferencia “El café del sur mexiquense. Ruralidades, sistemas agroalimentarios y agricultura familiar”, impartida por el caficultor originario de Amatepec, Gabriel Rojo Vences.

Durante el encuentro, la Doctora Norma Baca Tavira, acompañada de la directora de Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales Región Sur, María del Carmen Domínguez Ramírez, destacó que este esfuerzo, realizado en coordinación con la Secretaría de Ciencia, forma parte de las acciones impulsadas bajo el liderazgo de la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, orientadas a ampliar la reflexión en torno a los cuidados como eje central de la actual agenda socioeconómica y de las políticas públicas.

En este contexto, Baca Tavira subrayó que la producción de cultivos como el café no sólo transforma los territorios, sino que articula los saberes locales con su entorno, generando beneficios significativos para la economía familiar, comunitaria y estatal. Por ello, enfatizó la importancia de visibilizar estas actividades y su impacto en las relaciones sociales y en el cuidado del medio ambiente.

Por su parte, Domínguez Ramírez señaló que esta actividad académica refrenda el compromiso institucional de la UAEMéx con el análisis de las problemáticas regionales y la vinculación social del conocimiento, al considerar que la región sur del Estado de México posee una vasta riqueza cultural y ambiental estrechamente vinculada con las actividades agropecuarias.

En tanto, la encargada del despacho de la coordinación de la Unidad Académica Profesional Tejupilco, Belem Salvador Benítez, afirmó que estas iniciativas permiten acercar la ciencia a esta región mexiquense y consolidar a la UAEMéx como un espacio de reflexión y análisis sobre los sistemas agroalimentarios, con el objetivo de protegerlos y potenciar su desarrollo en beneficio de la entidad.

Durante su ponencia, Gabriel Rojo Vences destacó que la caficultura mexiquense constituye un ejemplo de cómo el desarrollo rural puede fortalecerse a partir de prácticas sostenibles y esquemas de comercio justo, contribuyendo al bienestar de las comunidades rurales y promoviendo un desarrollo más equitativo.

Asimismo, explicó que los territorios cafeteros configuran ruralidades específicas, donde la producción del grano no sólo estructura la economía local, sino también las identidades culturales, las prácticas sociales y las relaciones territoriales.