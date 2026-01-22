¿Va el mundo a la ley del más fuerte?… sería una regresión grave

El proceso legislativo

de nominación del ex fiscal Alejandro Gertz como nuevo embajador en Reino Unido dentro de la Comisión Permanente, abrió ayer un debate interno entre coordinadores parlamentarios de senadores y diputados.

Este inesperado análisis sobre el rumbo que toma el contexto internacional, luego del amplio y muy preocupante discurso del presidente Donald Trump en el Foro Económico de Davos, se dio durante un diálogo previo del ex fiscal con coordinadores parlamentarios de Senadores y Diputados que forman parte de la Comisión Permanente.

Los términos de este análisis fueron comentados por el zacatecano Ricardo Monreal:

“Estuvimos conversando por cerca de 40 minutos (con Gertz)… hablamos sobre la gran responsabilidad de ser embajador de México en Reino Unido; la responsabilidad de que hoy la geopolítica ha cambiado después del discurso de ayer de Donald Trump.

“Se evidencia que hay un reajuste en el mundo sobre los bloques económicos y obviamente hay reacciones. Nosotros creemos que el mundo está cambiando y que la geopolítica es ya otra, que el derecho internacional se está subordinando a la fuerza militar y política de los imperios y eso, a las naciones como la nuestra, nos preocupa, porque abandonar el derecho internacional es simplemente situarnos en la ley del más fuerte y eso me parece que es una regresión grave en la relación con el mundo.

“Hasta ahora, Inglaterra, el Reino Unido, había sido y ha sido, un aliado indiscutible con Estados Unidos, pero ahora que ha habido diferencias notables, sobre todo observadas en el último momento en el Foro de Davos, no sé qué alineamiento va a tener Reino Unido, pero para México es una embajada clave para poder insertarnos en el mundo comercial de Europa y para fortalecer nuestros lazos de intercambio, no sólo comercial sino también académico”, dijo Monreal.

Dentro de esa conversación previa con Gertz, el ex fiscal les comentó que en Inglaterra existe la comunidad más grande del mundo de estudiantes mexicanos.

“Está en Londres, está en Reino Unido, hay estudiantes que están en Oxford, o en Cambridge, o en el College, el King’s College y en varias universidades de Reino Unido.

“El mayor número de estudiantes mexicanos que se están preparando están en este lugar”, comentó.

Respecto del muy comentado discurso en Davos de Mark Carney, primer ministro de Canadá, y que se tomó como un contrapunto al de Donald Trump, que en México fue muy reconocido por la presidenta Claudia Sheinbaum, el zacatecano Monreal dijo:

“Me parece un discurso valiente. El discurso del primer ministro de Canadá me pareció audaz y ellos están buscando ya nuevos mercados, por eso la firma suscrita con China debe tener reflexionando a la economía norteamericana, porque ellos han sido fundamentales en el T-MEC, los tres países: México, Estados Unidos y Canadá”.

-¿Tú ves la posibilidad de que el T-MEC sólo quede entre Estados Unidos y México?, se le preguntó.

“Yo espero que no… evidentemente creo que Estados Unidos (Trump) debe de estar pensando seriamente en este viraje que Canadá ha hecho, de voltear hacia el mercado asiático y ya haber firmado los primeros acuerdos comerciales, y acuerdos de entendimiento entre las dos naciones.

“Obviamente, estuvo también la gobernadora de Canadá aquí (en México), China está haciendo su trabajo en el mundo para convertirse en el principal proveedor de mercancías en el mundo y desplazar a otras economías.

“Por eso, me parece que cuando a un socio comercial se le trata mal, ocurre lo que Canadá está haciendo”, afirmó Monreal.

En cuanto al controvertido ex fiscal, quien ayer fue ratificado por la Primera Comisión de la Permanente como nuevo embajador de México en Reino Unido, Monreal dijo lo encontró animado y lleno de ideas y proyectos a enfrentar desde su nuevo encargo en Inglaterra.

-¿No recibió (Gertz) esta embajada como un exilio?, se le interrogó.

-No, al contrario… como una responsabilidad más, respondió Monreal por el exfiscal.

Convoca Kenia

a estudiantes a participar en política

Al suscribir como presidenta de los diputados un convenio de colaboración en materia académica, de investigación y capacitación con la Universidad Anáhuac, la panista Kenia López Rabadan pidió a sus estudiantes involucrarse en política.

Y dentro de este reto, pidió a las estudiantes a romper el techo de cristal y volcarse en el espacio público.

“Si eres mujer y quieres entrar a la política, desarrollarte en un espacio público sí se puede. Sí se puede lograr lo que anhelamos, sí se puede construir el bien común, sí se puede priorizar a nuestro prójimo, sí se puede construir un mejor país. Sí se puede y este país está obligado a construirlo ahora también con las mujeres. Se pueden romper las barreras y decir: voy a liderar”, las persuadió.

Y agregó:

“A todos los jóvenes les digo gracias, porque para los políticos, para quienes hacemos el servicio público, nuestra mayor responsabilidad son los jóvenes, los necesitamos. Tienen un lenguaje nuevo, un lenguaje distinto y necesitamos aprender ese lenguaje. Tienen prioridades nuevas у distintas y necesitamos saber cuáles son”, dijo.

