CON LA PROYECCIÓN DE DOS ROCKUMENTALES Y UN CONVERSATORIO SOBRE RESISTENCIA, COMUNIDAD Y FUTURO, SE CELEBRAN 30 AÑOS DEL MULTIFORO ALICIA

En la Cineteca Nacional México, de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, se apreciaron Alicia en el subterráneo (Alejandro Ramírez, 2004), y Alicia más allá del abismo (Abril Schmucler, 2015)

En el diálogo se destacó al Alicia como un espacio de autogestión e identidad cultural y se abrieron preguntas sobre juventudes, idealismo y derechos

En la Cineteca Nacional México, institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, se celebraron tres décadas del Multiforo Alicia con la proyección de dos documentales que, desde tiempos y miradas distintas, reconstruyeron la memoria de un espacio clave para la música subterránea y la cultura independiente en la Ciudad de México.

Más que un foro de conciertos, el Alicia es un laboratorio cultural de autogestión en el que se cruzan escenas, estéticas y territorios; conviven géneros y generaciones; conviven tocadas, teatro, proyecciones, presentaciones de libros y proyectos comunitarios.

Tras las funciones de los rockumentales Alicia en el subterráneo (México, 2004), de Alejandro Ramírez, y Alicia más allá del abismo (México, 2015, 65 min), de Abril Schmucler, se realizó un conversatorio con la participación de Ignacio Pineda Flores –integrante fundador del Multiforo Alicia–, ambos directores, el diseñador gráfico Andrés Mario Ramírez Cuevas y el periodista David Cortés Arce.

El Multiforo Alicia, desde finales de 1995, funge como refugio para las juventudes: un espacio contestatario y un detonador de preguntas sobre qué pasa con la ciudad y con la vida cotidiana.

Al abrir la conversación, Pineda Flores recordó el origen del foro y el vértigo de su permanencia: “Son 30 años, pero para los que estamos adentro es como un abrir y cerrar de ojos. Siempre fue un espacio político, un laboratorio cultural y social desde el inicio”.

El periodista David Cortés Arce definió al Alicia como una referencia de la cultura popular contemporánea: “A estas alturas se ha convertido en una institución muy importante de este país, en un bastión de la resistencia”. Destacó, además, que su potencia radica en abrir puertas sin subordinarse a la lógica del dinero: “Es el único lugar que verdaderamente le abre las puertas a la música sin preguntarse si va a haber una ganancia”.

Las y los conversantes coincidieron en que los documentales dialogan entre sí por contraste. Cortés Arce observó que el primero se acerca “más hacia la gente, lo que ha significado para el público, para las bandas”, mientras que el segundo mira “al interior de quienes lo han construido… lo que sucede cuando la gente se va y hay que levantar la basura, o lo que pasa antes en la prueba de sonido”.

Abril Schmucler agradeció que la celebración reuniera ambos trabajos y compartió la inquietud que le despertó volver a verlos: “Me quedé pensando… qué cambió y qué no cambió: temas como juventud, violencia, esperanza y rabia reaparecen en distintos momentos históricos… Hay que fortalecer espacios que permitan sostener posturas y debate sin miedo”.

Por el Alicia han pasado entre muchas voces y bandas como Rafael Catana, Follaje, Las Ultrasónicas, León Chávez Teixeiro, Panteón Rococó, Los de Abajo y Gerardo Enciso, además de propuestas emergentes que encontraron un lugar para presentarse. El foro convirtió distintas corrientes musicales en conversación pública, cruzada por causas y debates como el zapatismo, la defensa de presos políticos y otras luchas sociales.

Alejandro Ramírez, director de Alicia en el subterráneo, dijo: “Con una cámara y un micrófono registramos la energía de la gente que se congrega en el Alicia; para mí la cámara es como un pincel: sirve para trazar la rabia, la inconformidad y también la alegría. Y, al final, me quedo con una idea que aprendí ahí: la mejor venganza es ser feliz”.

Desde la construcción gráfica, Andrés Mario Ramírez Cuevas, creador del logotipo y de los carteles que acompañan la historia del Alicia, explicó que “aprendí que no se trata de acomodar las cosas y ponerlas bonitas, se trata de comunicar. Sin querer estaba construyendo un sistema de comunicación visual, un instrumento de propaganda. Prueba de que espacios muy pequeños pueden hacer grandes cosas”.

Ambos documentales se pueden encontrar en línea, en canales de libre acceso. En esa misma línea, Pineda adelantó que se contempla en próximos días una nueva función comunitaria en el propio Alicia para ampliar la celebración.

Con la función especial, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Cineteca Nacional, refrenda su compromiso con la preservación y difusión de las memorias culturales que dan forma a la vida pública de la Ciudad de México, y reconoce al Multiforo Alicia como un espacio emblemático de autogestión, comunidad y libertad creativa.