Aplaude David Parra Sánchez acciones de Conagua para protección de la Presa Madín

Compromiso con el medio ambiente

Por Arturo Baena

Naucalpan, Mex.- Preocupado por el cuidado de la ecología, David Parra Sánchez, como diputado presentó una iniciativa para elevar la Presa Madín como «Santuario de Agua y Forestal», que fue aprobada por unanimidad. Hoy en coordinación con la Conagua, la CAEM, ambientalistas y universitarios, continúa con la limpieza de lirio acuático en dicha presa.

A través de la asociación civil Proyecto Social Naucalpan, Parra Sánchez enfatiza la necesidad de frenar la contaminación de La Presa Madín y a la cual se han sumado decenas de protectores del medio ambiente.

El luchador social recordó que Naucalpan recibe aproximadamente 240 litros por segundo de la Planta Potabilizadora Madín y beneficia a millones de habitantes de Naucalpan, Atizapán y Tlalnepantla.

David Parra reconoció y aplaudió las actividades de la Conagua y de más de 30 asociaciones civiles por participar en el rescate continuo de la presa, entre ellos, el biólogo Román Ibarra de Chuen Uap Zip, presidente de «Nacel Arcoíris», entre otros.

Con esto, David Parra reafirmó su compromiso con el medio ambiente y poner especial atención a los trabajos de saneamiento de “La Presa Madín”.