Destaca el alcalde Isaac Montoya avances en obras y más servicios

Programa para 2026 en Naucalpan

Naucalpan, Méx.- El alcalde Isaac Montoya Márquez afirmó que en este 2026 el propósito es duplicar la obra pública, llegar a más comunidades, centrarse en las vialidades, además de anunciar que se iniciará un segundo tramo de rehabilitación con concreto hidráulico de las laterales del Periférico Norte de 3.2 kilómetros, lo que será un legado para los naucalpenses.

Acompañado del director de OAPAS, Ricardo Gudiño, así como del Director de Construcción y Operación Hidráulica, Gregorio Ramos, destacó el arranque de 11 obras de infraestructura hidráulica en este mes de enero, cuya inversión supera los 87 millones de pesos.

Asimismo, destacó los avances para lograr disminuir la dependencia del Sistema Cutzamala y poder ser autosuficientes en el abasto a la ciudadanía.

El rescate de Río Hondo que será la primera obra de rescate del Valle de México que se utilizará para el beneficio de los consumidores, es una buena noticia que impactará a Naucalpan. Además el proyecto las Julianas que avanza, con un corredor ecológico, desazolve y limpieza que viene del cuidado del bosque de Chimalpa.

Isaac Montoya también subrayó los avances en seguridad que son irrefutables y para dar certeza a la ciudadanía se adquirirán 22 bodycam de alta tecnología y se destinarán al Grupo Femenil de Tránsito, las 40 mujeres que tienen la facultad de infraccionar que andan en patrullas y no en motocicletas, con el distintivo color naranja.