Tlalnepantla hace historia al participar en la Fitur 2026

En el stand Estado de México

Tlalnepantla, Méx.- Raciel Pérez Cruz, alcalde de este municipio, marca un precedente histórico al concretar, por primera ocasión, la participación oficial del municipio en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, España, como parte del stand del Estado de México.

La presencia de Tlalnepantla representa la conquista de un nuevo horizonte, para visibilizar al municipio como un destino turístico, al tiempo que promueve el networking y la vinculación empresarial.

Esta participación es el resultado de una visión de Estado que busca reivindicar la grandeza y exponer ante el mundo que el municipio posee una riqueza arqueológica y cultural, con espacios emblemáticos a la altura de las grandes capitales.

“Hoy estamos escribiendo una página nueva en la historia de nuestra ciudad. Por primera vez, el mundo conoce la majestuosidad de nuestras raíces y la fuerza de nuestra gente en el foro más importante del planeta. Mi meta es que cada habitante se sienta orgulloso de vivir en el municipio más dinámico, moderno y con mayor proyección de todo el Estado de México”, afirmó el Alcalde.

Demostrar que un municipio con vocación industrial y de servicios también puede y debe ser un referente de identidad y patrimonio.