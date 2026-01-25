Reconocen a Atizapán por su compromiso con las infancias

Atizapán de Zaragoza, Méx.- Este municipio resultó ganador del Fondo Conjunto Chile-México, financiamiento que permitirá la ejecución del proyecto “Educa Social-Mente: avanzando juntos en el cuidado y bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes”, entre el gobierno municipal y la Universidad de Valparaíso, de Chile. Pedro Rodríguez Villegas reconoció la labor realizada por el Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), mediante el cual se da continuidad a los trabajos que se llevan a cabo para garantizar el bienestar de la niñez y juventud de Atizapán. Informó que de 71 proyectos presentados ante el Fondo Conjunto de Cooperación Chile–México, administrado por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 13 obtuvieron el mayor puntaje, derivado de la evaluación técnica, la pertinencia y su alineación con los objetivos del Acuerdo de Asociación Estratégica de ambos países, siendo Atizapán de Zaragoza uno de los distinguidos.