Facilita el gobierno de Delfina Gómez regularización de viviendas

Reduce la carga económica para las familias

Acuerda con municipios descuentos y facilidades de pago en predial y traslado de dominio hasta 2027

San antonio la isla, Estado de México.– Con el objetivo de fomentar la regularización de vivienda, el gobierno del Estado de México firmó durante 2025 convenios de coordinación con los 125 ayuntamientos de la entidad, para otorgar desde ese año y hasta 2027 descuentos y facilidades en el pago del predial y del traslado de dominio, trámites indispensables para la regularización de la tenencia de la tierra.

Con este documento signado a través del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis), organismo adscrito a la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), los ayuntamientos otorgan descuentos, condonaciones parciales y facilidades administrativas en trámites municipales, para reducir la carga económica para las familias y hacer más accesible el cumplimiento de los requisitos básicos para obtener el título de propiedad, tales como identificación oficial, contrato de compraventa o donación, predial actualizado, traslado de dominio y croquis del predio.

Alejandro Tenorio Esquivel, Director General del Imevis, destacó que, gracias a la coordinación entre los gobiernos estatal y municipales, miles de mexiquenses cuentan con certeza jurídica sobre su patrimonio, para proteger legalmente su hogar y acceder a servicios, programas sociales y oportunidades de desarrollo.

Los beneficios y porcentajes de descuento varían según el municipio, por lo que se invita a la ciudadanía a acercarse a su ayuntamiento para conocer las opciones disponibles. Una vez cubiertos los requisitos municipales, las personas interesadas pueden acudir a la delegación regional del Imevis más cercana para continuar su trámite.

Para más información, orientación gratuita o acompañamiento, el Imevis pone a disposición de la población la línea 800 746 3847, de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas; sus redes sociales @IMEVISEdomex, así como el sistema de citas en https://imevis.net/citas/.