Logra el GEM libertad anticipada de mujer, tras 9 años en reclusión

Es el primer caso del 2026

Toluca, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México, que lidera la Maestra Delfina Gómez Álvarez, logró la libertad anticipada de Lorena “N”, tras nueve años en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Santiaguito; se trata del primer caso de externamiento del 2026, a través de la estrategia Mujeres Privadas de la Libertad.

El acompañamiento integral a las personas privadas de la libertad, en el que participan la Secretarías de las Mujeres (SeMujeres), de Seguridad (SSEM) y la Consejería Jurídica, a través del Instituto de la Defensoría Pública (IDP), ofrece una segunda oportunidad de vida mediante la reinserción social con respeto a los derechos humanos y la garantía de acceso a la justicia.

Durante la administración de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, un total de 54 mujeres han recuperado su libertad con esquema interinstitucional, coordinado por la SeMujeres, que encabeza María Esther Rodríguez Hernández.

Para acceder la libertad anticipada, se revisa caso por caso, de manera individual; se toma en cuenta el tiempo de la sentencia y el buen comportamiento; posteriormente se procede a la canalización y análisis entre la SeMujeres y el IDP, y el proceso concluye con la evaluación del comité técnico y resolución.

Posterior a la liberación, personal de la SeMujeres da seguimiento y acompañamiento durante seis meses y ofrece vinculación con las Unidades de Atención a Mujeres en Situación de Violencia (UNIDAS), en caso de requerir asesoría jurídica, atención psicológica y de trabajo social.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada para que más mujeres recuperen su libertad, reconstruyan sus proyectos de vida y accedan a una reinserción social digna y libre de violencia, con acompañamiento posterior a su liberación.