HOMENAJE SINFÓNICO AL DIVO DE JUÁREZ

ARENA CDMX 24 DE MAYO, 18:30 HORAS

24 DE MAYO, 18:30 HORAS ARENA MONTERREY 27 DE MAYO, 21:00 HORAS

27 DE MAYO, 21:00 HORAS ARENA GUADALAJARA 31 DE MAYO, 18:30 HORAS

EL DIVO es un homenaje sincero a su música, a sus letras y a las canciones que han acompañado a generaciones enteras. Cada arreglo y cada interpretación fueron concebidos para honrar su legado y compartirlo con el público desde la emoción. En el escenario de la Arena CDMX 24 de mayo, en la Arena Monterrey 27 de mayo, y en la Arena Guadalajara 31 de mayo.

Gracias al éxito obtenido en su primera emisión, este homenaje regresa en 2026 convertido en una gira por México, con el objetivo de que más personas puedan disfrutar la música de Juan Gabriel en un formato único y profundamente cercano.

Presentado en formato sinfónico, EL DIVO está a cargo de la Orquesta Sinfónica Camerata Opus 11, con la participación de un Coro Sinfónico, la energía inconfundible de un mariachi y cantantes invitados, que dan vida a sus canciones más emblemáticas con arreglos majestuosos y una puesta en escena de alto nivel.

Será un espectáculo donde la música académica y la canción popular se unen para celebrar el legado de uno de los compositores e intérpretes más grandes de México. No dejes pasar esta invitación y sé parte de este homenaje pensado para cantarse, sentirse y disfrutarse en vivo.

Información General

Arena CDMX:

– Venta al Público en General: A partir del viernes 23 de enero, a las 14:00 horas.

-Puntos de Venta: A través del sistema www.superboletos.com, en Taquillas de la Arena CDMX, Palacio de Hierro, Farmacias del Ahorro e Innovasport.

Arena Monterrey:

– Venta al Público en General: A partir del viernes 23 de enero, a las 14:00 horas.

– Puntos de Venta: A través del sistema www.superboletos.com, en Taquillas de la Arena Monterrey, Palacio de Hierro e Innovasport.

Arena Guadalajara:

– Venta al Público en General: A partir del viernes 23 de enero, a las 14:00 horas.

– Puntos de Venta: A través del sistema www.superboletos.com, en Taquillas de la Arena Guadalajara, Palacio de Hierro, Innovasport y Mr. CD.