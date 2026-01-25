México refuerza exportaciónde autopartes a EU, pese a imposición de aranceles

Se fortalece relación comercial

Este sector incrementó su participación en la proveeduría del mercado estadounidense durante 2025

Pese a la imposición de aranceles por la nueva política comercial de Donald Trump, el sector de autopartes de México incrementó su participación en la proveeduría del mercado de Estados Unidos durante 2025.

Nuestro país tuvo una participación de 43.8% en la proveeduría de autopartes a Norteamérica, mientras que en el mismo periodo de 2024, fue de 42.9 por ciento, de acuerdo con datos de la Industria Nacional de Autopartes (INA) de enero a octubre de 2025.

Según cifras del Banco de México, México mandó 87% de su producción de llantas a Estados Unidos. Así, con datos actualizados a noviembre, México vendió mil 818.06 millones de dólares, de los 2 mil 100 millones totales que se exportaron.

El dinamismo observado en las exportaciones automotrices a EU no sólo refuerza la relación comercial, sino que potencia a la industria manufacturera nacional, reflejándolo en crecimiento interno, explicó Paulina Aguilar, cofundadora de la plataforma Mundi. Sin embargo la dependencia por determinados insumos mexicanos será la clave en la próxima revisión del T-MEC, agregó.

Bajo el marco del T-MEC, los neumáticos se clasifican como autopartes principales para el funcionamiento y la seguridad vehicular, al igual que frenos y sistemas de escape, lo que las convierte en un insumo estratégico para cumplir con reglas de origen, trazabilidad y contenido regional exigidos por el acuerdo comercial.

“Con la inminente revisión del T-MEC y el impacto del nearshoring, especialistas del sector advierten que el fortalecimiento financiero de los proveedores de autopartes será determinante para mantener la competitividad exportadora de México, particularmente hacia Estados Unidos y Canadá, destinos que concentran casi 9 de cada 10 exportaciones del sector”, explicó la especialista de Mundi.

Mayor intercambio comercial

México es ahora el principal comprador mundial de productos estadounidenses, según los datos publicados por el gobierno de Estados Unidos, con lo que supera a Canadá por primera vez en casi 30 años.

A pesar de las tensiones políticas periódicas, se han entrelazado profundamente en los negocios y cuánto ha cambiado la conformación del comercio mundial en un breve periodo. Hace solo dos años, México se convirtió en el país que más mercancías vendía a Estados Unidos, por encima de China.

Mientras que el gobierno de Trump ha impuesto aranceles elevados a algunas exportaciones procedentes de Canadá, Trump ha creado en repetidas ocasiones exenciones para México después de negociar con su presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

De enero a agosto, según los nuevos datos, Estados Unidos exportó bienes por valor de 1,4 billones de dólares, de los cuales 225.600 millones se destinaron a Canadá y 226.400 millones a México. (En 2024, Estados Unidos exportó 349.400 millones de dólares a Canadá y 334.000 millones a México).

“Hoy es el punto de inflexión”, dijo Alfonso Muñoz, economista de De la Calle Madrazo Mancera, una consultoría económica de Ciudad de México. “Hay una altísima complementariedad de las economías de México y Estados Unidos”.

Se esperaba que la tendencia se mantuviera mientras no se produjeran crisis económicas importantes o interrupciones del actual acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, dijo Muñoz.

Gracias a los tratados de libre comercio suscritos desde 1994, las economías y las cadenas de suministro de los tres gigantes de Norteamérica se han hecho gradualmente más interdependientes. Pero a lo largo de las décadas, la cuota de Canadá en las exportaciones estadounidenses ha disminuido lentamente, mientras que la de México ha aumentado.

México y Estados Unidos comparten la que se considera la frontera terrestre más transitada del mundo. A medida que México ha crecido, sobre todo su clase media, el país de más de 130 millones de habitantes ha tenido hambre de más productos estadounidenses, dijo Muñoz.

Los sectores en los que México ha comprado más productos estadounidenses a lo largo de los años, según el análisis de Muñoz, incluyen la carne; los cereales como el maíz, para humanos y animales; el combustible, que ha ayudado a México con sus dificultades por refinar su propio crudo, y el hierro y el acero.

Los aranceles han afectado a la economía de México —se esperaba que creciera modestamente, solo un 1 por ciento este año—, pero han tenido un efecto menor del previsto en un principio, dijo Muñoz.

“Aunque haya ruido político o confrontación comercial, México sigue siendo el principal proveedor y ahora se convirtió en el principal comprador”, dijo, y señaló como factores significativos la proximidad, la infraestructura logística, los costos laborales y la mano de obra cada vez más cualificada de México.

Las principales exportaciones de México a Estados Unidos son los automóviles, la maquinaria, los productos electrónicos, los dispositivos médicos, las frutas y las verduras. En lo que va de año, los datos estadounidenses muestran que sus importaciones provenientes de México han ascendido a 354.900 millones de dólares —más que en el mismo periodo de 2024—, seguidas de las procedentes de Canadá y China.

Sheinbaum Pardo ha impulsado un plan para hacer crecer y diversificar la economía mexicana. Ebrard, el secretario de Economía, presumió recientemente de una cifra récord de inversión extranjera directa, casi 41,000 millones de dólares, para el último trimestre de este año.